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新新併仍有變數？學者分析：新光金換股價低於市價 中信金搶親有機會

證交所與碳交所聯合參展「2024 Meet Greater South 亞灣新創大南方」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為積極打造多元永續上市籌資平台及推動臺灣實現2050淨零目標，臺灣證券交易所連續兩年攜手子公司臺灣碳權交易所，共同參與南臺灣創新創業年度盛會「Meet Greater South 亞灣新創大南方」，將在2024年8月23日(周五)至24日(周六)於高雄展覽館設置主題專館「G1-1：永續創新聚落－碳交所及證交所主題專區」，展示創新公司邁向資本市場路徑及碳交易業務諮詢等豐富內容，期以資本市場資源力助新興經濟發展，打造永續成長新動能。

這次展區設計多項活動，包含於8月23日(周五)展覽首日邀請平和環保(6771)及成信實業(6969)等兩家創新板(準)上市公司登台分享公司營運發展亮點及上市經驗；亦規劃碳交所業務簡報、國際碳權交易平台及國內減量額度交易平台介紹簡報，搭配「上市雙主板X碳知識X碳交易」九宮格有獎徵答遊戲，誠摯邀請對新經濟產業發展、碳權交易及碳管理有興趣的企業與投資先進，親臨會場參觀交流。

資本市場

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