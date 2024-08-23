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櫃買星馬法說會 回響熱

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心副總經理涂月憲（前排左六）、國泰證券副總經理黃議瑲（前排左七）、Regional Head of Institutional Business, Maybank, Ms. Grace Yau Chooi Peng（前排左五）與參加法說會的七家上櫃公司代表合影。 櫃買中心／提供
櫃買中心副總經理涂月憲（前排左六）、國泰證券副總經理黃議瑲（前排左七）、Regional Head of Institutional Business, Maybank, Ms. Grace Yau Chooi Peng（前排左五）與參加法說會的七家上櫃公司代表合影。 櫃買中心／提供

櫃買中心為增進企業國際能見度及國際資金進入櫃買市場，率領七家優質上櫃公司赴馬來西亞及新加坡，在21日及22日舉辦為期二天的「Taiwan AI Focused Corporate Day」海外法人說明會。本次活動吸引逾300人次外資機構投資人參加，進行76場會議，場面熱絡。

櫃買中心表示，本次海外法人說明會再度與國泰證券及馬來西亞Maybank Investment Banking Group攜手合作，所邀請的七家上櫃公司都是台灣優質公司，包括穩懋、弘塑、宜特、雙鴻、譜瑞-KY、M31、群聯，七家都是市值排名前段班且具產業代表性的上櫃公司，產業類別涵蓋半導體與其他電子，經營業務包括砷化鎵代工、半導體製程設備、半導體相關產業第三方驗證分析、NB散熱模組、高速傳輸介面IC、矽智財，以及快閃記憶體控制器晶片等。

因此，此次法說會吸引當地眾多主權基金、大型資產管理公司與保險公司等專業投資機構積極參與，對本次與會的上櫃公司經營及發展均表達高度興趣。

櫃買中心近年來積極赴海外引資，與協助上櫃公司實踐永續發展，提升企業價值，透過本次法說會的安排，除有助於上櫃公司對於東南亞市場的認識外，亦可望帶動更多國際資金進入櫃買市場，提升我國證券市場交易動能。

此外，為增進星馬機構投資人對櫃買市場的瞭解，櫃買中心特別向外資機構介紹櫃買市場的優勢與特色，讓與會機構充分瞭解櫃買市場擁有相對高的殖利率、合理的本益比及豐富完整的產業價值鏈等，同時也分享櫃買中心近年來推廣ESG及相關金融商品的具體成果。

櫃買中心持續舉辦海外引資活動，致力提升國際投資人對於我國資本市場的認識，也具體提高國際投資人參與上櫃股票投資的意願。經統計，近十年來外資參與交易的比重由2014年的6.2%成長至2024年截至7月底的22.1%，海外引資活動已吸引國際資金持續參與櫃買市場。

櫃買中心 馬來西亞

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