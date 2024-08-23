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惠譽展望：今明年壽險保費難勁揚

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
惠譽看台灣2024 圖／經濟日報提供
惠譽看台灣2024 圖／經濟日報提供

針對台灣2024年展望，國際評級機構惠譽昨（22）日指出，壽險業今年上半年總保費年增率為2.8%，但不預期總保費收入在今年底或甚至2025年會有強勁的成長率。反而更多壽險公司致力於可持續高價值的業務成長。而壽險業上半年大賺2,145億元，年增逾三倍，然而，惠譽認為獲利能力改善的持續性仍有待考驗。

惠譽信評舉辦「惠譽看台灣2024」記者會，惠譽亞太區保險評等資深副總經理吳傑佩指出，保險公司一直為2026年實施的在地化清償能力制度（ICS）與會計準則（IFRS 17）做準備，這對業界有重大影響並帶來挑戰。保險公司尤其是壽險公司需積極加強自有資本及財務抗壓韌性，因為在未來制度下，淨值變動對利率敏感度增加。

吳傑佩表示，金管會今年3月初開放保險業得透過成立特定目的境外籌資事業（SPV）於境外發行具資本性質之債券，這對壽險業信用狀況具有正面影響；包括有助多元籌資管道，優化資本結構，舒緩因接軌2026年所帶來的資本壓力。

此舉亦有助保險業者減少對台灣資本市場依賴，台灣保險公司在進入國際資本市場籌資方面與全球保險業者看齊。如國泰人壽很成功的海外發債之後，吸引香港、新加坡等海外投資者，對台灣壽險業更有興趣。

至於六大壽險公司在接軌前需要增資多少金額，吳傑佩說，可以用現在各公司的資本適足率（RBC）參考，如果已經遠超過法定標準200%，即可以理解為在ICS規定之下承壓能力較穩健。

除了持續積極發行境內或境外次順位公司債券可計入資本以加強TW-ICS 制度下清償能力外，吳傑佩認為，改善基礎利潤是壽險公司的業務策略關鍵。

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