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保險理財規劃 可攻可守

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

超智能迎戰超高齡。AI浪潮和通膨經濟正在改變我們的退休未來，金融保險、智慧醫療各界跨領域專家在2024銀髮金融論壇「銀經濟 智未來」機智對談。

台灣明年就躋身超高齡國家，陽明交通大學校長林奇宏打趣，以前民眾看病都要醫生替他決定治療方式，現在病人會透過AI查詢挑戰醫生，現今AI應用在醫療照護，包括疾病早期偵測、照顧／陪伴機器人等，可以更快找到最適合的醫療方式，他建議病人不要執著把病治好，而是要控制病況避免失能，達到更長壽、更健康。

致力AI智慧醫療、發展預防醫學的宏碁智醫董事長連加恩認為，AI可以做到還沒生病前促進健康，生病時不要變嚴重，及早診斷出病因並及早治療，同時，早期發現早期治療，最重要的是提高預後狀況，對高齡健康預防與治療有非常大的幫助，未來AI將是跨國界的推進力量。

台灣人壽商品精算處處長、副總經理賴玉菁提醒，通膨影響巨大，持有大量的現金存款亦是風險，假設每年有2%通膨率，現今100元在35年後貨幣價值恐怕縮水一半，只剩下50元，而多樣性保險理財商品，提供保險保障、參與分紅、穩定累積資產，具備進可攻退可守的優勢。

中國信託商業銀行副總尹志龍表示，先定義退休後要過簡約、樂活還是富裕生活，再進行退休三本—保本、病本、老本實行計畫，要打造穩健退休現金流，必須設定目標、專款專用多元理財，最重要的是定期檢視及時調整。

AI 退休 通膨

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