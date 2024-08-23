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三大退休指數 同步下滑

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

中信金控子公司台灣人壽與國立政治大學商學院昨（22）日發布「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查，今年退休觀察三大指數齊跌，「退休信心指數」掉至56分不及格；「退休充裕指數」、「退休生活滿意指數」更創下五年來新低；退休準備年齡則延後至38歲，顯示在低薪通膨時代，國人退休準備很難超前部署。

持續追蹤五年的「退休生態觀察指標」，今年退休三大指數首度全數下滑，其中「退休生活滿意指數」、「退休充裕指數」雙雙跌至63分，勉強站穩及格線，卻是五年最差表現；「退休信心指數」僅有56分，五年來三度不及格。調查發現，民眾退休後最擔心的問題是不健康、通膨居次，凸顯通膨壓力讓民眾很有感。

全球通膨趨勢下，民眾想好好存退休金愈來愈難，超過六成的未退族（61.7%）自認退休前無法備足退休金；近半數未退族每個月能預存的退休金不到1萬，甚至有二成的人還沒開始或沒能力預存退休金。調查發現逾三成未退族（31.9%）預估退休生活費僅需2萬，認為有2萬至4萬的比率最高47.6%。

調查發現，除了勞保和勞退，有愈來愈多的民眾自覺退休金準備得靠自己，61.9%未退族有額外「自備」退休金；超過七成已退族則坦承，退休支出仰賴「社會保險」，顯示要備足退休金門檻不低，因此想養大退休金，股票投資仍是多數民眾的首選（56.4%），儲蓄或定存（48.3%）、基金（39.2%）、保險保單（31%）等理財方式亦有民眾喜愛。

退休金 通膨

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