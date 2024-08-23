櫃買搭橋 創新企業聚光

櫃買中心為協助創新企業永續發展，本年度陸續與四大聯合會計師事務所合作舉辦「創新x永續 創新企業媒合會」，延續前三場投資人熱烈回響，壓軸場昨（22）日由安侯建業聯合會計師事務所接棒。

為鼓勵以社會創新精神來實踐全球永續發展目標，本次活動計邀請11家與創新及永續ESG議題應用相關創新企業，包括研發低碳排藥用酒精及二氧化碳純化處理的台灣先進酒精；開發散熱防焊油墨的台灣若美科技；提供無人機自動化解決方案的艾知科技；開發EMILY.RPA機器人員工的百林商智；提供職場健康解決方案的米蔚健康顧問；開發GoodLinker企業雲端戰情室的谷林運算；打造可信賴二手精品買賣平台的拍拍圈科技；開發AI影像分析系統捕捉運動賽事的紐因科技；與偏鄉農戶契作有機黑纖米的源天然；提供身分驗證及零信任安全解決方案的數位身分，以及開發LED防爆照明消防設備的麗鴻科技。

櫃買中心陳麗卿總經理表示，在全球百大創新機構報告所表揚全球持續創新頂尖企業及研究機構中，臺灣2022年及2023年獲選家數均位居全球第三，顯見臺灣具備蓬勃創新發展能量，有許多極具潛力新創企業，值得投資人去發掘。

另2024年世界經濟論壇（WEF）的《2024年全球風險報告》調查指出，全球風險排名第一為環境風險，顯示近年來隨著全球氣候變遷加劇，ESG已成為企業經營不可忽視議題，ESG投資理念已深植人心，在企業永續發展表現成為投資人觀察重點之際，櫃買中心發揮多重影響力推動永續發展，積極開創永續商品與創新制度，透過市場機制推動企業投入永續發展及引導投資人共同重視永續議題。

安侯建業聯合會計師事務所施威銘執行長表示，櫃買中心是國內創新企業發展關鍵推手，安侯建業創新與新創服務團隊則是長期整合全球性資源提供最即時的產業趨勢洞察及鏈結各方資源與創新企業，期能協助創新企業在快速變動的浪潮中提前掌握市場脈動，創造合作商機。

櫃買中心創櫃板提供免費輔導資源，可健全企業財會內控制度、提升知名度與信任度、強化企業體質，打造企業優質競爭力，為臺灣永續發展注入創新能量，是創新企業進入資本市場最佳跳板。

拍拍圈 買賣二手精品

拍拍圈科技／提供

拍拍圈科技（股）公司用科技方式解決二手精品交易的痛點，並打造跨區域且「可信賴」的二手精品買賣平台。該公司將賣出商品以第三方AI技術檢查是否為正品，且由人工檢查商品與網頁是否一致後才出貨，建立起買家「安心購」流程以促進交易安全，同時對賣家收取分潤費用及對買家收取服務費，讓公司財務體質更健全。

紐因 AI捕捉運動賽事

紐因科技／提供

紐因科技（股）公司運用尖端AI影像分析技術為籃球愛好者打造創新SaaS平台，讓用戶輕鬆上傳籃球比賽影片，系統會即時分析並提取每次籃球出手關鍵資訊（包含球員出手位置、時間、方式及進球情況），也能自動捕捉精彩片段並整合成影片，簡化以往依賴人工標註或高規格硬體設備才能獲取的過程，進而提升用戶運動表現和享受比賽樂趣。

源天然 推有機黑纖米

源天然／提供

源天然（股）公司為臺東首家獲國發基金投資社創農企，提倡米飯健康膳食打造永續生態經營模式以翻轉偏鄉困境。與以原住民為主農戶契作有機農田已逾30公頃，工廠通過ISO22000、HACCP與慈心有機認證，培育黑纖米具豐富花青素與膳食纖維，已與全家超商、家樂福及全聯等合作開發銷售，未來將持續為國人種下健康並在偏鄉創造希望。

數位身分 攻資安防護

數位身分／提供

數位身分（股）公司運用AI技術開發證件OCR、防偽辨識、NFC晶片證件讀取及人臉與活體辨識等模組協助安全便利身分驗證。更集結MFA多因素認證、SSO單一登入及身分管理平台推出「零信任解決方案」。作為FIDO國際組織的一員，該公司已獲得LINE Bank、南山人壽、WeMo Scooter等企業信任，未來將持續建構完善數位身分生態圈。

麗鴻 打造防爆照明燈

麗鴻科技／提供

麗鴻科技（股）公司利用AIOT科技改變傳統防爆燈功能，提供客製化產品、技術諮詢及保固服務窗口服務。公司產品皆以IEC 60079進行設計且通過國家型式認可驗證，透過品質管理系統讓產品具備高規格和高可靠性。藉由持續將創新科技導入產品，以利於爆炸性環境中保護資產及人員安全，除提供安心的工作環境，亦降低業主受災風險。