富邦人壽重返房貸市場 扮貸款救火隊

主要壽險業房貸利率 圖／經濟日報提供

國內爆出房貸荒，銀行房貸搶不到，房貸壽險上陣替補。市場消息指出，停辦房貸業務近四年的富邦人壽，在今年下半年已悄悄重返房貸市場，以該行推出的「真心相貸」房貸專案而言，貸款利率最低僅2.35%，貸款金額200萬元、貸款年期20年，總費用年百分率大約介於2.38%至3.59%。

除富邦人壽外，壽險龍頭國泰人壽、新光人壽也提供房貸業務服務，對於近期銀行爆出房貸荒，無法順利取得房貸額度的民眾是否琵琶別抱、湧向壽險公司申辦房貸，壽險高層表示，壽險提供房貸業務主要是為了服務客戶、一直以來業務量不大，目前也沒有業務暴增等異常情況。

國泰人壽、新光人壽等也提供房貸專案。以國泰人壽推出的「ESG優良企業專案」為例，鎖定ESG優良企業之正式員工，貸款金額200萬元、貸款期間20年，且年收入80萬以上者（或含配偶135萬），貸款利率2.2%起，但限首次申貸客戶，若非首購客戶，利率為表定利率調升0.05%。

新光人壽的「金好客」房貸專案，若房屋座落在六大都會區，且需「綁約」的菁英好客，最低利率2.28%起跳，貸款金額同樣為200萬元、貸款期間為20年。

富邦人壽在2020年9月宣布停辦房貸，並於今年下半年重啟。富邦人壽表示，2020年9月新冠肺炎疫情肆虐、全球央行大降息，房貸利率降至新低，富邦人壽決定暫停受理新件、僅服務既有客戶的需求；在睽違近四年後，富邦人壽在今年初研議重啟房貸業務，並於7月1日起恢復受理新案件。

富邦人壽決定重返房貸市場，主要是2022年3月後全球啟動升息，國內房貸利率已回復到2.2%以上水準，因富邦人壽房貸穩健保守的策略，放款逾放率長期低於0.01%，加上台灣保險業將在2026年接軌ICS制度，擔保放款的風險資本相對較低，恢復受理房貸新件，有助於協助公司長期新台幣資產配置及調節流動部位資金。

同為大型壽險業的南山人壽，早在2014年便退出房貸市場、目前也未受理相關業務。業者分析，先前壽險業者陸續退出房貸市場，主要是國內利率水準偏低、房貸利率不到2%，而壽險業的資金成本比銀行業高了1個百分點以上，壽險承作1字頭的房貸利率可說是「做多少、虧多少」，不如直接把錢拿去投資海外債券，賺取更高的報酬率。富邦人壽指出，壽險公司房貸是保險法第146-3條規定保險公司的放款總額，不得超過該保險業資金35%。