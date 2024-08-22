中信證 靈活應對波動

市場環境多變，中國信託證券不斷深化在權證市場的耕耘，並持續以客戶需求為導向，幫助投資人在市場環境中獲得穩定投資回報，提供更多靈活應對市場波動的工具和方法。

中信證券總經理林佳興表示，公司透過精選熱門標的、提供優質的造市服務以及建立即時客服支援體系。另藉由經濟日報主辦的「權民搶百萬」活動，中國信託證券不僅讓客戶有機會與其他券商的客戶同場較量，更將中信權證推廣至更廣泛的投資群體，特別是已有股票交易經驗，或有槓桿交易需求的投資人。

透過「權民搶百萬」活動，更多投資人得以在實際操作中深入了解權證的特性。林佳興指出，權證作為一種槓桿金融工具，不僅能在市場上漲時放大投資報酬，隨活動進行，更多投資人透過權證交易參與市場行情，實現個人投資目標，並進一步帶動了權證市場的活躍度。

林佳興分析，今年來台股加權指數表現亮眼，但近期市場出現多空反覆、日內波動加劇的情況，導致操作難度明顯增加。展望下半年，台股的走勢仍將受到多重因素的影響，包括產業數據的變化、美國降息預期的發展，以及美國總統大選等重大事件。預計未來市場的波動幅度將較上半年更為劇烈，因此在交易時機及頻率上需要更加靈活和有彈性。

他建議，投資人在面對盤勢震盪時，可以考慮利用權證的多空操作優勢，靈活應對市場變化。例如，在市場上漲時，投資人可以加碼認購權證，在有限風險下參與股市漲幅；而在市場下跌時，則可考慮買進認售權證，不僅參與股市跌幅，還可為現有股票部位提供下檔保護。透過權證的槓桿效果，投資人有機會創造倍數的投資報酬。

為進一步提升投資人的操作體驗，中國信託證券也在技術上不斷創新，持續優化旗下的「新致富王」XQ系列下單軟體。林佳興表示，該軟體不僅能滿足不同投資客層的需求，還提供自訂選股策略的功能，讓投資人可以根據自身的投資目標和風險承受能力進行策略設定。