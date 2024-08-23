五大銀行新增房貸 連三月突破千億元

銀行新增房貸屢創新高，房市景氣亮出過熱紅燈。中央銀行昨（22）日公布，7月五大銀行新增房貸金額1,217.39億元，締造歷史新高，並較前一個月大增205.18億元；央行統計顯示，五大銀行新增房貸已連三月突破千億元，房市買氣持續火熱。

央行經研處副處長曹體仁昨日解釋，7月五大銀行新增房貸締造新猷具有季節性因素，主要是8月將進入農曆民俗月，有些購屋族會選擇提前交屋，加上部分地區有新屋交屋潮，反應在7月銀行新增房貸較多，以及建物買賣移轉棟數明顯增長上。

央行統計顯示，7月五大銀行新增房貸利率為2.187%，與5月相同，月增0.003個百分點。

曹體仁表示，7月新增房貸利率上漲，主要反應部分銀行調升非首購族的房貸利率，加上利率較低的新青安房貸占比微幅下滑。

央行統計顯示，7月五大銀行承作的新青安房貸為464.38億元，占五大銀行新增房貸比重為38.23%；新青安房貸占比在今年6月曾突破四成、為去年8月以來的最高水準。

央行每月公布台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行與華南銀行等五大銀行新增房貸統計，因五大銀行合計房貸市占率約四成，數據變化被視為房市景氣風向球。央行提供數據顯示，國內房市價量齊揚，今年7月與前七月，六都買賣移轉棟數年增率均達兩位數。

資料指出，今年7月六都建物買賣移轉棟數月增11.57%、年增33.6%。