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經濟日報「AI助攻普惠金融」專題 奪新世代金融傳播獎殊榮

經濟日報／ 記者林安妮／台北報導

第七屆新世代金融傳播獎昨（22）日頒獎，經濟日報團隊以「AI助攻普惠金融」專題獲獎，為國內首家連續七年抱回大獎的媒體。新世代金融基金會董事長陳冲在致詞時表示，頒獎的目的就是希望提升國內金融新聞的廣度與深度，從今年得獎作品看，不少作品都能直指問題核心。

經濟日報記者邱金蘭、林安妮、何佩儒、孫靖媛製作的《AI助攻普惠金融》專題，在競爭激烈的34件參賽作品中脫穎而出，獲得評審團青睞。團隊成員也直呼，「連莊」壓力很大。

該專題緣起是，2022年底橫空出世的ChatGPT聊天機器人，帶起2023年生成式AI大浪潮，專題深入報導國內金融業運用AI落實普惠金融的現況、障礙及挑戰，並對主管機關提出建言，包括提升監理AI能力、擁抱創新、打破偏見等具體作為，這些建言與後來金管會催生的金融運用AI指引，有多項看法不謀而合。

專題亦揭露金融機構運用AI技術推出的機器人理財業務，恐潛藏偏見問題，引起主管機關的高度重視。金管會今年金檢重點，也首度將機器人理財納入銀行及投信的金檢重點項目。

AI 聊天機器人 金管會

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