諾貝爾獎經濟學家 分享樂退5原則

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台灣人壽昨舉辦二○二四銀髮金融論壇，台灣人壽總經理莊中慶（左三）、行政院秘書長龔明鑫（左四）、行政院政務委員陳時中（左五）與產官學多位專家暢談通膨環境下的退休準備。圖／台灣人壽提供
台灣人壽昨舉辦二○二四銀髮金融論壇，台灣人壽總經理莊中慶（左三）、行政院秘書長龔明鑫（左四）、行政院政務委員陳時中（左五）與產官學多位專家暢談通膨環境下的退休準備。圖／台灣人壽提供

通膨正衝擊全球的退休規畫，中信金控旗下子公司台灣人壽舉辦的二○二四「銀髮金融論壇」昨天登場，諾貝爾經濟學獎得主史蒂格里茲（Joseph Stiglitz）在會中強調，通膨和投資已是樂退的關鍵變數，提前做好準備才能免於恐懼。

台灣人壽總經理莊中慶表示，老化是台灣的問題，更是全世界都得面臨的國安挑戰，台灣明年將進入超高齡社會，長壽和通膨是兩大潛在威脅，台灣人壽期許透過論壇交流，為政府找到因應新解方，為民眾退休生活超前部署。

曾任白宮經濟顧問委員會主席的史蒂格里茲視訊開講指出，人們愈來愈長壽，延長工作年限是強化退休準備的重要解方，他觀察台灣六十五歲以上高齡者勞動參與率，明顯低於美日韓及新加坡一至三倍，加上科技取代許多勞動人力，因此政策上有必要鼓勵彈性工作，讓更多中高齡者持續留在勞動市場。

史蒂格里茲提出五大原則，避免通膨吃掉退休金，第一是多元化，分散投資；第二，不要自以為可以戰勝市場，建議投資標普五百指數相對安全；第三，辨識風險並確保能對抗風險；第四是避免過高的交易成本；最後是風險會隨時間變化，因此投資組合也要隨時調整。

台灣人壽商品精算處處長賴玉菁也參與圓桌對談並提醒，通膨影響巨大，持有大量的現金存款亦是風險，建議依人生各階段，把握四觀念補足保險規畫，包括及早投保、搭配高效益（主約搭附約+終身搭定期險等降低保費）、循序漸進加強保障，並定期檢視及調整。

台灣人 通膨 風險

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