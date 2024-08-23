房貸緊縮 專家：4族群成重災區

聯合報／ 記者呂俊儀陳美玲／台北報導

中央銀行要求國內銀行自主控管不動產貸款總量，市場解讀是要降溫房市，住商機構觀察內政部數據，二○二二年全台住宅用建照量共逾十八萬戶，創一九九五年以來最多，若以工期三年計算，當年度建案最快於今年出現交屋潮，當時進場民眾，交屋時申貸面臨一大難關。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，二○二○至二○二二年間，全台純住宅用核准建照戶數共五一萬一一七八戶，若以現今工期約三至五年計算，今年起將出現超大量體的交屋潮，適逢下半年度央行控管不動產貸款總量，這波禁令首當其衝的就是疫情後進場、並將於近期交屋的預售買盤；此外，銀行管控整體不動產貸款，對於急需土建融來購地與置產的中小建商而言，恐有斷金流的風險；其三是欲購置中古屋者，若非條件絕佳，申貸也是一大難關。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，央行限貸令新政主要針對國內游資灌進不動產市場而來，顯然央行看到助漲這波房市買氣的關鍵，對房市是好事，但銀行緊縮銀根，包括仲介、成屋買方、預售屋將交屋買方，以及籌資能力較弱的中小建商等四大族群將成重災區。

疫情 總監

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