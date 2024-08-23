愈打愈熱？7月新房貸額再創高

中央銀行昨公布台銀、合庫銀、土銀、華銀、一銀等五大銀行七月新承做放款情形，新承做房貸金額一二一七點三九億元，不僅連三個月破千億元，也刷新歷年單月新高，較六月增加二○五點一八億元，房市熱絡程度可見一斑。

央行經研處副處長曹體仁說，八月是農曆七月，較多購屋者會選擇提前交屋，以及部分地區新屋交屋潮，兩項因素都反映在買賣移轉棟數增加上，也促使七月新承做房貸再創紀錄。

此外，新承做房貸利率也走升，七月平均為百分之二點一八七，較六月上升○點○○三個百分點，與五月平均利率相同，均為二○○九年以來最高水準。曹體仁表示，因部分銀行調高非首購者的房貸利率，以及利率較低的青安房貸占比微幅下降，這兩項因素推升新承做房貸利率至百分之二點一八七。

央行指出，新青安占比雖然微幅下降至百分之卅八點二三，若從規模來看，七月新青安房貸金額為四六五點三八億元，仍較六月增加，但因為分母、即購屋貸款金額從一○一二點二一億元增加至一二一七點三九億元，因此占比略為萎縮。新青安新承做房貸金額單月最高是今年五月的四七二點三八億元，占比最高則是六月的百分之四十點九二。

而為避免房市高溫爆表，波及金融穩定，央行近來不僅找國銀喝咖啡，要求銀行提出未來一年的「房貸降溫計畫」，還大動作開記者會公開央行對銀行的要求，宣示降溫房市的決心。但央行大動作也引發民眾擔心因為貸款下不來導致違約，因此央行昨天提出「補充說明」，表示要求銀行自主管理不動產貸款總量，不會影響無自用住宅民眾購屋貸款需求，以及業者推動都市更新、危老重建、社會住宅等相關用途，以及企業購建自用廠辦等所需資金等五類。

央行指出，要銀行自主管理不動產貸款，是從總量及信用資源合理配置著眼，並不涉及對個案之約束，銀行應從法令、契約及營業政策等因素，自行衡酌貸放措施，並避免引發「加深民眾違約風險」等不必要的紛擾。

財政部國庫署長陳柏誠昨表示，財政部並未要求八大公股行庫清查是否有限貸令，銀行的授信貸款業務都是依據相關法令辦理，財政部是基於公股銀行股權管理關係，請公股銀行一定要遵守央行與金管會的相關法令規定，同時予以應對，財政部也尊重央行相關政策。