「新新併」正式宣布！吳東亮坦言勸退過中信金：很遺憾能力有限

台新金（2887）、新光金（2888）22日正式宣布「新新併」，兩家金控隨後召開記者會，台新金控董事長吳東亮被問到，關於中信金（2891）無預警搶親一事，吳東亮表示，「跟辜家是兩代交情，有跟對方的主事者大股東有接觸，但很遺憾，我能力有限，沒有達成。」

在記者會上，吳東亮說，「跟辜家是兩代交情，上一輩是很熟的朋友，坦白講，很早在幾個月前就有這個消息，有跟對方的主事者大股東有接觸，最近很多他們開董事會前有謠傳，都有努力在接觸，最好大家能夠和平共處，我是很努力想去說服對方，但很遺憾，我能力有限，沒有達成。」

台新金總經理林維俊也補充說，「中信金控的案子是天邊的彩虹，但台新金和新光金是擺在桌上的牛排」，新新併經過長達兩年歷程，終於達成合併，他說，通常用敵意併購是拿現金請股東走人，但新新併是兩間公司責任共擔。

此外，林維俊說，台新金、新光金雙方文化雷同，「我們都是系出同源，我們的高階經理人都是熟識，早在1992年就結緣，加上台新金跟新光合併後的公司叫「台新新光金融控股公司」，新光的名稱還會存在，因此林維俊認為，中信金的收購和新新併是難以相提並論。