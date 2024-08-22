快訊

看到俄軍卻不開槍 美媒爆料一些烏克蘭新兵「拒絕開火」

「新新併」正式宣布！吳東亮坦言勸退過中信金：很遺憾能力有限

考驗智慧！金管會談新光金併購案：嫁聘金較高的夫家就會一定會幸福嗎

中央社／ 台北22日電
台新金、中信金2家金控搶親新光金，銀行局副局長林志吉今天表示，目前尚未收到中信金申請轉投資新光金的相關申請書，而金管會對於假設性問題和個案不予回應評論；不過他坦言此次併購案相當考驗金管會的智慧，並說「嫁入聘金較高的夫家，就一定會幸福嗎」。圖／本報系資料照片
台新金、中信金2家金控搶親新光金，銀行局副局長林志吉今天表示，目前尚未收到中信金申請轉投資新光金的相關申請書，而金管會對於假設性問題和個案不予回應評論；不過他坦言此次併購案相當考驗金管會的智慧，並說「嫁入聘金較高的夫家，就一定會幸福嗎」。圖／本報系資料照片

台新金中信金2家金控搶親新光金，銀行局副局長林志吉今天表示，目前尚未收到中信金申請轉投資新光金的相關申請書，而金管會對於假設性問題和個案不予回應評論；不過他坦言此次併購案相當考驗金管會的智慧，並說「嫁入聘金較高的夫家，就一定會幸福嗎」。

金管會今天舉行例行記者會，由於此次新新併加上中信金半路搶親議題延燒，成為市場關注焦點；媒體詢問金管會官員，包括台新金是否可以公開收購加上換股、中信金與台新金是否可以同時公開收購等問題。

林志吉表示，金管會對假設問題都不便回應，不過，這次併購確實相當考驗金管會智慧，金管會在意金融市場秩序，這是必須考量。

林志吉指出，依據金控法規定，金控公司得向主管機關申請核准投資事業，取得同意後得進行公開收購，而金管會若自業者送交申請書件次日起，於15個營業日內未表示反對者，視為已核准。

林志吉強調，非合意併購的金控只要符合金控投資管理辦法第2條第9項規定，符合4大條件「資本充實、經營能力佳、有國際布局發展能力、企業社會責任良好」，即可進行非合意併購，無須取得被投資事業董事會同意或決議，或與被投資事業簽有應賣股份總數超過25%的相關協議或約定。

林志吉補充說明，啟動非合意併購的金控公司向金管會申請轉投資被投資事業，應經董事會通過，之後向金管會遞件申請的時間點，由金控公司自行評估決定。金控「換股」則要經股東會決議，至於股東會決議後，向金管會遞件申請時間也是由公司自行決定。

林志吉表示，截至8月22日止，金管會尚未收到中信金申請轉投資新光金申請書，且過去也未發生過「未表示反對者就視為已核准」，金管會還是會發函表示同意照辦或要求補充說明。

談及金控併購，是否為價高者得天下，林志吉表示，要從股東權益角度出發，但股東權益也不應該只看價格。他以嫁娶比喻併購，「嫁入聘金較高的夫家，就一定會幸福嗎？」

不過他也強調，不評論個案。

金管會也公布歷年銀行局轄下的金融整併案件，從2004年統計至今年7月底，共有64件金融整併案。

林志吉舉例過去未成立的案件，包括開發金擬收購金鼎證券，因經營權爭議沒有完成併購；另外是2015年國票金與三信商銀案件，因未達所設定申請的公開收購股數下限。

中信金 併購 台新金 新光金 股東會 金管會

延伸閱讀

新新併通過！未來更名「台新新光金」 證交所：台新金、新光金明起恢復交易

金管會鬆綁數存帳戶線上開戶 全體公司、外商可申請

金管會拍板同意企業戶線上開數存戶 政策開放後具三大效益

真有「限貸令」？金管會：國銀多表示沒有 只是客戶等待時間較久

相關新聞

台新、新光換約！吳東亮：兄弟登山、離峰頂更接近一步了

台新金控（2887）與新光金控（2888）於22日分別召開董事會決議通過以「換股方式」進行合併。台新金控為存續公司，新光...

「新新併」正式宣布！吳東亮坦言勸退過中信金：很遺憾能力有限

台新金（2887）、新光金（2888）22日正式宣布「新新併」，兩家金控隨後召開記者會，台新金控董事長吳東亮被問到，關於...

金融史第2樁「金金併」！新光金為消滅公司 合併後員工全數留用

台新金控（2887）及新光金控（2888）今日晚間正式宣布，董事會通過合併計畫，新光金為消滅公司。新光金副總林宜靜說明，...

通過了！賴昭吟喊「新新併今天就開始」 台新金、新光金換股比例出爐

台新金控（2887）及新光金控（2888）22日晚間正式宣布，董事會通過合併計畫。台新金財務長賴昭吟於證交所召開重訊記者...

確定「新新併」！新光金一股換台新金0.6022股 合併後金控名稱揭曉

台新金控和新光金控今天同步開董事會，會後兩家主管赴證交所召開記者會宣布，兩家公司的合意併購，台新金控原本的換股比例訂為一...

「新新」合併計畫通過！記者會揭重大進展 新光金1股換台新金0.6022股

台新金控（2887）與新光金控（2888）於22日分別召開董事會決議通過以「換股方式」進行合併。台新金控為存續公司，新光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。