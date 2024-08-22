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金融史第2樁「金金併」！新光金為消滅公司 合併後員工全數留用

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台新金及新光金於22日20時45分，於證交所召開重訊記者會，由台新金財務長賴昭吟（左）及新光金副總經理林宜靜說明董事會對新新併重大決議。林勁傑／攝影
台新金及新光金於22日20時45分，於證交所召開重訊記者會，由台新金財務長賴昭吟（左）及新光金副總經理林宜靜說明董事會對新新併重大決議。林勁傑／攝影

台新金控（2887）及新光金控（2888）今日晚間正式宣布，董事會通過合併計畫，新光金為消滅公司。新光金副總林宜靜說明，此次兩家金控合併案是台灣金融史上第二樁「金金併」，也因為是合議對等的合併，可望為股東、客戶及員工創造三贏成果。

對於股東方面，林宜靜指出，由於是百分之百換股進行合併，新光金控股東可永續分享經營利益，合併後三大引擎包括人壽、銀行、證券資產規模及市占率，業務互補綜效顯著提升。

新光金核心業務在保險，台新金核心業務在銀行，雙方經由合併啟動銀行保險通路，以及優質保險雙引擎，可同步壯大銀行在財富管理並提升壽險市占率，雙方銀行客戶重疊性低，不同客群各有優勢。證券子公司承銷業務有互補，經紀自營可進一步有規模效應，合併後可發揮營運綜效。業務組合及收入來源更均衡，可優化獲利結構及穩定度，提升股東報酬，同時厚實資本，增加風險抵禦能力。

客戶面，合併後結合集團資源及交叉銷售，可提升服務廣度及深度，並提供客戶更多元金融商品，合併後國內外營運據點會增加很多，可提供客戶更為便捷服務，拓展大型跨國國際機會，協助台灣企業拓展國際業務。

員工方面，合併後新光金控經理人及員工全數留用，經營規模擴大之後可提供員工更寬廣多元職涯發展，此合併旨在激化雙方各自顯著優勢，透過協同合作發揮綜效，成為更具實力的「泛新光金融集團」。

台新金控與新光金控董事會今天通過合併計畫，台新金控董事長吳東亮（前排左二）與新光金控董事長魏寶生（前排右二）一起出席記者會宣布這項對等合併計畫。記者潘俊宏／攝影
台新金控與新光金控董事會今天通過合併計畫，台新金控董事長吳東亮（前排左二）與新光金控董事長魏寶生（前排右二）一起出席記者會宣布這項對等合併計畫。記者潘俊宏／攝影

台新金控與新光金控董事會今天通過合併計畫，台新金控董事長吳東亮（前排左三）與新光金控董事長魏寶生（前排右三）一起出席記者會宣布這項對等合併計畫。記者潘俊宏／攝影
台新金控與新光金控董事會今天通過合併計畫，台新金控董事長吳東亮（前排左三）與新光金控董事長魏寶生（前排右三）一起出席記者會宣布這項對等合併計畫。記者潘俊宏／攝影

台新金控 新光金控 股東 金控股

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