金融史第2樁「金金併」！新光金為消滅公司 合併後員工全數留用
台新金控（2887）及新光金控（2888）今日晚間正式宣布，董事會通過合併計畫，新光金為消滅公司。新光金副總林宜靜說明，此次兩家金控合併案是台灣金融史上第二樁「金金併」，也因為是合議對等的合併，可望為股東、客戶及員工創造三贏成果。
對於股東方面，林宜靜指出，由於是百分之百換股進行合併，新光金控股東可永續分享經營利益，合併後三大引擎包括人壽、銀行、證券資產規模及市占率，業務互補綜效顯著提升。
新光金核心業務在保險，台新金核心業務在銀行，雙方經由合併啟動銀行保險通路，以及優質保險雙引擎，可同步壯大銀行在財富管理並提升壽險市占率，雙方銀行客戶重疊性低，不同客群各有優勢。證券子公司承銷業務有互補，經紀自營可進一步有規模效應，合併後可發揮營運綜效。業務組合及收入來源更均衡，可優化獲利結構及穩定度，提升股東報酬，同時厚實資本，增加風險抵禦能力。
客戶面，合併後結合集團資源及交叉銷售，可提升服務廣度及深度，並提供客戶更多元金融商品，合併後國內外營運據點會增加很多，可提供客戶更為便捷服務，拓展大型跨國國際機會，協助台灣企業拓展國際業務。
員工方面，合併後新光金控經理人及員工全數留用，經營規模擴大之後可提供員工更寬廣多元職涯發展，此合併旨在激化雙方各自顯著優勢，透過協同合作發揮綜效，成為更具實力的「泛新光金融集團」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言