確定「新新併」！新光金一股換台新金0.6022股 合併後金控名稱揭曉

台新金控和新光金控今天同步開董事會，會後兩家主管赴證交所召開記者會宣布，兩家公司的合意併購，台新金控原本的換股比例訂為一股普通股新光金換0.6022股的台新金；另外，一股台新金特別股換一股新光金特別股。

普通股換股約當新光金每股11.29的價位，已經比新光金近一個月的均價要高，合併之後的金控名稱，將稱為「台新新光金控」。

雙方董事會也通過，將在10月9日召開股東臨時會，提請通過合併案。並將於取得相關主管機關核准後訂定合併基準日。

台新金指出，雙方合併後總資產規模將晉身為台灣第四大金控，合併市值有望進入台灣證交所上市公司市值排名前20名，且雙方業務互補、綜效顯著，銀行、保險、證券市占率及規模均將顯著提升，進而成為政府所推動的台灣成為「亞洲金融科技中心」，及「亞洲資產管理中心」的一大助力。

台新金並指出，雙方公司合併之後，將全數留用新光金的經理及員工，雙方管理層將員工共創公司榮景及股東價值。