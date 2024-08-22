快訊

美股看旺經濟但美債看衰 投資人等Fed主席鮑爾裁判

「新新」合併計畫通過！記者會揭重大進展 新光金1股換台新金0.6022股

國銀喊「沒有限貸令」卻收到申訴 金管會擬會央行

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會在21日對國銀發出房貸問卷，詢問各銀行是否有「房貸限貸令」？銀行局副局長林志吉說，各銀行回覆都是「沒有限貸」，僅是基於風險控管和集中度偏高，採取審核作業嚴謹、或是案件量大審核較久，但客戶可能不耐久候。圖／本報系資料照片
金管會在21日對國銀發出房貸問卷，詢問各銀行是否有「房貸限貸令」？銀行局副局長林志吉說，各銀行回覆都是「沒有限貸」，僅是基於風險控管和集中度偏高，採取審核作業嚴謹、或是案件量大審核較久，但客戶可能不耐久候。圖／本報系資料照片

金管會在21日對國銀發出房貸問卷，詢問各銀行是否有「房貸限貸令」？銀行局副局長林志吉說，各銀行回覆都是「沒有限貸」，僅是基於風險控管和集中度偏高，採取審核作業嚴謹、或是案件量大審核較久，但客戶可能不耐久候。

各銀行做不動產放款都是基於風險控管採取措施，及合規前提下，金管會尊重銀行自主經營，目前各銀行都會依照每月還款情況和資金吸收能力情況做動態檢討。

至於是否有銀行收到申訴？或是一旦民眾因排隊等撥款，導致交不了屋，或是賠付違約金，甚至連房子都沒了，該怎麼辦？

林志吉坦言，的確是有銀行收到申訴，但銀行都會加快案件處理或是請客戶與賣方協調，銀行局若有收到陳情案也會請各銀行協助處理。

一家銀行高層私下說，銀行不可能說「限貸」，而是拉長審核時間、延後核撥時間，請客戶排隊等撥款，或乾脆以價制量，房貸息喊到3%，但對民眾來說，就是借不到錢、交不了屋。

林志吉也表示，尊重央行請各銀行自主控管不動產貸款總量的政策，若有必要會與央行會商做討論。

金管會是在21日對各銀行發出問卷，提出五大問題，更要求各銀行得在當天下午四點前回覆。

這五大問題包括，一、貴行是否有近期媒體報導所稱的房貸「限貸令」？二、請說明貴行近期房貸審核條件是否趨緊？例如貸款利率調高，或是貸款條件提高等。

三、請說明貴行對房貸總量的控管機制及警戒值為何？四、請說明貴行對於房貸是否尚有可承作額度？五、請說明貴行是否有收到首購族或資金需求者借不到款項的申訴？又如何處理？

銀行高層說，又以第五點的「受災戶申訴案」最引人關注，似乎金管會已陷入銀行內部風險控管，及民怨高漲中的兩難困境，加上央行又明確表態要各銀行自主控管「不動產貸款總量」，讓金管會面臨政策難題。

央行 房貸 金管會

延伸閱讀

金管會鬆綁數存帳戶線上開戶 全體公司、外商可申請

金管會拍板同意企業戶線上開數存戶 政策開放後具三大效益

真有「限貸令」？金管會：國銀多表示沒有 只是客戶等待時間較久

金管會證期局：今年上半年上市櫃公司獲利創史上第三高

相關新聞

「新新」合併計畫通過！記者會揭重大進展 新光金1股換台新金0.6022股

台新金控（2887）與新光金控（2888）於22日分別召開董事會決議通過以「換股方式」進行合併。台新金控為存續公司，新光...

要合併了？台新金、新光金20時45分召開重訊記者會

台新金（2887）及新光金（2888）於22日20時45分，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由財務長賴昭吟及副總經理林...

央行祭打炒房三部曲！ 財經官員：對付高房價 美國、新加坡這招最有效

中央銀行總裁楊金龍找來國銀總經理「喝咖啡」、下令房貸須逐步降溫，動作之大、過去相當罕見；財經官員分析，央行已啟動打炒房「...

真有「限貸令」？金管會：國銀多表示沒有 只是客戶等待時間較久

金管會昨日發問卷詢問全體國銀關於「限貸令」一事，今日銀行局副局長林志吉說明調查結果指出，銀行多表示沒有限貸令，並說明，銀...

通過了！賴昭吟喊「新新併今天就開始」 台新金、新光金換股比例出爐

台新金控（2887）及新光金控（2888）22日晚間正式宣布，董事會通過合併計畫。台新金財務長賴昭吟於證交所召開重訊記者...

確定「新新併」！新光金一股換台新金0.6022股 合併後金控名稱揭曉

台新金控和新光金控今天同步開董事會，會後兩家主管赴證交所召開記者會宣布，兩家公司的合意併購，台新金控原本的換股比例訂為一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。