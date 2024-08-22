國銀喊「沒有限貸令」卻收到申訴 金管會擬會央行

金管會在21日對國銀發出房貸問卷，詢問各銀行是否有「房貸限貸令」？銀行局副局長林志吉說，各銀行回覆都是「沒有限貸」，僅是基於風險控管和集中度偏高，採取審核作業嚴謹、或是案件量大審核較久，但客戶可能不耐久候。

各銀行做不動產放款都是基於風險控管採取措施，及合規前提下，金管會尊重銀行自主經營，目前各銀行都會依照每月還款情況和資金吸收能力情況做動態檢討。

至於是否有銀行收到申訴？或是一旦民眾因排隊等撥款，導致交不了屋，或是賠付違約金，甚至連房子都沒了，該怎麼辦？

林志吉坦言，的確是有銀行收到申訴，但銀行都會加快案件處理或是請客戶與賣方協調，銀行局若有收到陳情案也會請各銀行協助處理。

一家銀行高層私下說，銀行不可能說「限貸」，而是拉長審核時間、延後核撥時間，請客戶排隊等撥款，或乾脆以價制量，房貸息喊到3%，但對民眾來說，就是借不到錢、交不了屋。

林志吉也表示，尊重央行請各銀行自主控管不動產貸款總量的政策，若有必要會與央行會商做討論。

金管會是在21日對各銀行發出問卷，提出五大問題，更要求各銀行得在當天下午四點前回覆。

這五大問題包括，一、貴行是否有近期媒體報導所稱的房貸「限貸令」？二、請說明貴行近期房貸審核條件是否趨緊？例如貸款利率調高，或是貸款條件提高等。

三、請說明貴行對房貸總量的控管機制及警戒值為何？四、請說明貴行對於房貸是否尚有可承作額度？五、請說明貴行是否有收到首購族或資金需求者借不到款項的申訴？又如何處理？

銀行高層說，又以第五點的「受災戶申訴案」最引人關注，似乎金管會已陷入銀行內部風險控管，及民怨高漲中的兩難困境，加上央行又明確表態要各銀行自主控管「不動產貸款總量」，讓金管會面臨政策難題。