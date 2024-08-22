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央行祭打炒房三部曲！ 財經官員：對付高房價 美國、新加坡這招最有效

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
財經官員分析，央行已啟動打炒房「三部曲」，首先是「動下巴骨」（指道德勸說），若成效不彰，接下來就會擴大房市管制措施，最後則是透過金檢徹查銀行是否符合規定，若有違規情況將正式「開鍘」。圖／本報資料照片
財經官員分析，央行已啟動打炒房「三部曲」，首先是「動下巴骨」（指道德勸說），若成效不彰，接下來就會擴大房市管制措施，最後則是透過金檢徹查銀行是否符合規定，若有違規情況將正式「開鍘」。圖／本報資料照片

中央銀行總裁楊金龍找來國銀總經理「喝咖啡」、下令房貸須逐步降溫，動作之大、過去相當罕見；財經官員分析，央行已啟動打炒房「三部曲」，首先是「動下巴骨」（指道德勸說），若成效不彰，接下來就會擴大房市管制措施，最後則是透過金檢徹查銀行是否符合規定，若有違規情況將正式「開鍘」。

財經官員表示，央行這次可說是吃了秤砣、鐵了心，要求國銀總座要提交未來一年的房貸降溫報告，關鍵在於房市景氣確實出現過熱警訊，「民眾所得沒有大幅增加，加上少子化、空屋率又高，究竟是哪些人在買房、房價為何不斷被拱上去？」

不過這一次，央行沒有直接宣布限縮貸款成數，而是把主動權交到銀行手中，要求銀行盡力滿足無自用住宅民眾房貸、都市更新、危老重建、社會住宅及企業購建自用廠辦等五類資金，其他的不動產放款必須想辦法降溫。

財經官員還說，台灣南部郊區房價每坪喊到70、80萬元，建商預售屋銷售行情火熱，不斷將房價推上高峰，實際上民眾的所得並未大幅增長，這波房市榮景，炒作成分顯然很高，為避免「泡沫」愈吹愈大，政府必須正視這樣的問題。

但財經官員也說，央行若再推房市管制措施，最多就是擴大適用地區、限制成數與寬限期，但有錢人購屋不需動用貸款，央行政策可謂鞭長莫及。

財經官員認為，要徹底解決房價高漲問題，稅制最有效。台灣可借鏡美國、新加坡經驗，唯有大幅拉高房屋的持有稅率，例如美國高達2%、3%，才是解決高房價、避免炒房與囤房的「殺手鐧」。

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