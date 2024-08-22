華南永昌證 剖析投資趨勢

華南永昌證券昨（22）日舉辦第3季企業論壇，以「見影開槍，靜待市場疑慮釐清」破題，呼應近期股市灰犀牛效應。本季論壇邀請多家優質上市櫃公司及產業專家參與，提供產業趨勢及各家企業脈動給國內外機構投資人，吸引上百位法人參加。

股市方面，股神巴菲特大舉減持蘋果持股、企業財報不佳及總統大選不確定性，導致投資市場疲弱現象，更讓美國經濟硬著陸疑慮攀升；另一方面，日圓升值導致全球套息交易平倉潮和避險資金挪移，讓日股呈現史詩級暴跌暴漲。

在產業面，輝達（NVIDIA）傳出設計缺陷，GB200出貨時程變數使相關供應鏈營收表現備受考驗；傳統消費外銷訂單，則靜待聯準會（Fed）降息扭轉新台幣地位；以伊戰爭地緣政治風險升溫，使航運指數及原物料行情多變。AI軟體應用及iPhone出貨及其零組件供應等議題，都為台股帶來更多討論空間。

華南永昌證券邀請12家優質上市櫃公司與投資人交流，分別為全球最大eCMMS廠鴻海（2317）、知名集團佳世達、台灣製程自動化感測器領導廠桓達、國內旅遊業享有盛名的山富、專業精密機械零組件製造商時碩、被動元件導電漿及厚膜導體材料大廠勤凱、LED分選設備梭特、碳纖複合材料專業製造廠拓凱、品牌營建商華固、專業系統韌體設計公司系微、台灣電感元件製造商臺慶科及知名保健品牌大研生醫。

產業專題力邀台經院、日商光學公司、昕力資訊及光學產業專家一同探討手機光學鏡頭、低軌衛星、AI浪潮下台灣軟體產業及薄型化光學新技術。

論壇內容涉及AI產業鏈整體趨勢，也涵蓋房市、旅遊、生醫產業概況及各行業未來展望。

市場變動為投資人帶來挑戰，華南永昌證券秉持讓投資人「安心投資」熱誠，透過華南e指沖App提供每日強勢股、產業漲跌、昨量比等資訊，並為專業投資人研發「反向出清」、「大戶拆單」等獨創功能，協助投資人以便捷操作方式應對市場起伏，有效提升效益。