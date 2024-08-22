台壽公布退休三大指標 逾3成民眾估退休生活費僅2萬

通膨正衝擊全球的退休規畫。中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）2024「銀髮金融論壇」22日登場。美國諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲教授（Joseph E. Stiglitz）強調，通膨和投資已是樂退的關鍵變數，提前做好準備才能免於恐懼；台灣人壽總經理莊中慶表示，老化是台灣的問題，更是全世界都得面臨的國安挑戰，臺灣明年將進入超高齡社會，長壽和通膨是兩大潛在威脅，台壽期許透過論壇交流，為政府找到因應新解方，為民眾退休生活超前部署。

台灣人壽與國立政治大學商學院（簡稱「政大商學院」）攜手舉辦2024「銀髮金融論壇」，行政院秘書長龔明鑫與政務委員陳時中、陽明交大校長林奇宏、宏碁智醫（6857）董事長連加恩等重量級產官學專家齊聚暢談《銀經濟 智未來》。曾任白宮經濟顧問委員會主席的史提格里茲教授視訊開講指出，人們愈來愈長壽，延長工作年限是強化退休準備的重要解方，他觀察台灣65歲以上高齡者勞動參與率，明顯低於美日韓及新加坡一至三倍，再加上科技取代許多勞動人力，因此政策上有必要鼓勵彈性工作，讓更多中高齡者持續留在勞動市場。

「通膨是變數，不能掉以輕心」，史提格里茲教授提出五大原則，避免通膨吃掉退休金，第一是多元化，分散投資、不要把雞蛋放在同一個籃子；第二、不要自以為可以戰勝市場，建議投資標普500指數相對安全；第三、辨識風險並確保能對抗風險；第四是避免過高的交易成本，長期累積都是可觀的支出；最後是風險會隨時間變化，因此投資組合也要隨時調整。

史提格里茲引述前美國羅斯福總統「免於恐懼」論點強調，免於恐懼才能讓大家在工作上發揮潛力、有更好的退休生活，確保每個人擁有基本退休保障是社會共同的責任。

龔明鑫在開場致詞時表示，2025年台灣65歲以上的人口將超過20%，近460萬的高齡人口，要讓銀髮族的退休生活要有品質，第一是活得健康，第二是生活有保障。陳時中發表《銀向健康老化、投資無齡未來》專題演講表示，國人退休時間長達14到22年，平均餘命普遍變長，年輕時不僅要存金錢本，更要存健康本，兩樣缺一不可，建議大家要遠離風險因子、年輕時就開始投資健康，才能擴大健康餘命，讓高齡不會成為負債，退休也有即戰力，期望未來台灣將沒有老人，只有健康的人。

台灣人壽第六年攜手政大產學合作，每年發布「台灣高齡社會退休生態觀察指標調查」，並舉辦銀髮金融論壇，今年逾200位金融保險及產業菁英到場，關注台灣退休現況及智慧高齡趨勢，現場亦發放防詐扇宣導全齡防詐識詐教育，政大校長李蔡彥期望透過論壇舉辦，讓大家退休能健康，快樂又有錢。