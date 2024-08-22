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金管會鬆綁數存帳戶線上開戶 全體公司、外商可申請

中央社／ 台北22日電
擴大銀行線上業務發展，金管會今天同意開放第一類數位存款帳戶，給予國內外公司、組織或團體等所有非個人戶可以線上開戶，同時也增列數位存款帳戶相關監控態樣並定期更新，強化開戶審查及交易監控防杜人頭帳戶。圖／本報系資料照片
擴大銀行線上業務發展，金管會今天同意開放第一類數位存款帳戶，給予國內外公司、組織或團體等所有非個人戶可以線上開戶，同時也增列數位存款帳戶相關監控態樣並定期更新，強化開戶審查及交易監控防杜人頭帳戶。圖／本報系資料照片

擴大銀行線上業務發展，金管會今天同意開放第一類數位存款帳戶，給予國內外公司、組織或團體等所有非個人戶可以線上開戶，同時也增列數位存款帳戶相關監控態樣並定期更新，強化開戶審查及交易監控防杜人頭帳戶。

金管會今天舉行例行記者會，銀行局副局長林志吉說明，金管會同意備查銀行公會提報「銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本」。

林志吉表示，本次修正最大亮點為非個人戶線上開戶受理對象，由獨資或合夥人、股東3人以下的合夥組織或公司，擴大至所有公司、組織或團體皆可受理，包括本國國籍或外國籍公司、組織或團體等，均可採線上申請、線下對保方式開立數位存款帳戶。

林志吉說明，像是外國籍公司可透過線上完成開戶手續，獲得台灣金融服務；另為吸引法人客戶進行線上開戶，銀行將投入更多資源於數位金融服務創新，進而推動金融科技發展。

林志吉表示，公司負責人可透過上傳公司相關證明文件，並以憑證簽章及視訊或臨櫃進行驗證，即可線上申請開立第一類數位存款帳戶，且與臨櫃開立的帳戶具有相同功能。

林志吉進一步指出，客戶開立數位存款帳戶時，可以同時申請網路銀行、晶片金融卡，以及網路銀行或晶片金融卡的設定約定轉入帳號及非約定轉帳功能。

林志吉補充，約定轉帳若為本人的他行帳戶，轉帳金額沒有限制，但看各家銀行內部規定；約轉非本人帳戶或非約定轉帳，金額則以每筆新台幣5萬元、每日累積10萬元和每月累積20萬為限。

此外，金管會為強化銀行阻詐效能，就異常帳戶管控措施，這次銀行公會將彙整常見開戶異常態樣納入數存範本，明定銀行應參考內外部資訊，自行增列數位存款帳戶相關監控態樣並定期更新，強化開戶審查及交易監控防杜人頭帳戶，並配合洗防法規定，新增數位存款帳戶限制功能或逕予終止的規定。

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