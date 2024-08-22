金管會拍板同意企業戶線上開數存戶 政策開放後具三大效益

金管會22日宣布拍板同意銀行公會修正的「數存戶範本」，將企業戶納入線上開戶受理對象，准企業戶可採「線上申請、線下對保」方式開數存戶，並准同時申請網銀或晶片金融卡設定非約定轉帳每日最高10萬元，若銀行採用相關安全設計及技術防護機制者，設定非約轉帳當日最高限300萬元。

目前僅限獨資（如個人網拍）或三人以下股東的公司，才能開數存戶，金管會同意備查後，將從一般獨資、三人以下合夥公司，擴及到所有公司、組織或團體都可以開數存戶。

政策開放後有三大效益，一、提高開戶效率，促進數位金融創新；二、外籍公司可透過線上完成開戶手續，獲得金融服務；三、為吸引法人戶做線上開戶，銀行將投入更多資源在數位金融服務創新，有利推動金融科技發展。

銀行局副局長林志吉說，數存範本有三大修正重點，一、新增開戶對象，「非個人戶」（指法人戶）納入線上開戶受理對象，負責人或實質受益人准許國內外公司、組織或團體；二、公司負責人線上提供資料，再以憑證簽章、視訊或臨櫃做驗證，即可線上申請開立第一類數位存款帳戶，與臨櫃開立帳戶有相同的功能；三、開數存戶准同時申請網銀或晶片金融卡，以設定約定轉入帳號，及非約定轉帳功能。

林志吉說，若是約定本人帳戶，沒有限額，若是約定他人轉入帳號，等於非約定轉帳，每筆、每日和每月，各限5萬、10萬和20萬元；若銀行採用相關安全設計及技術防護機制者，設定非約轉帳當日最高限300萬元。

此外，數存戶也強化銀行阻詐效能，就異常帳戶管控措施部分，銀行公會彙整常見開戶異常態樣納入數存範本，並明定銀行應參考內外部資訊，自行增列數位存款帳戶相關監控態樣並定期更新，透過強化開戶審查及交易監控防杜人頭帳戶。