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「房貸降溫令」發酵 民眾急跳腳恐增違約風險？央行發聲

國銀房貸控管排除5類 首購、都更危老與建廠不受影響

中央社／ 台北22日電
圖為台灣中央銀行。 路透
圖為台灣中央銀行。 路透

中央銀行21日大動作召開記者會，宣布總裁楊金龍親上火線已約談34家國銀總經理，並下達指令要求國銀控管房貸、促房市降溫。央行今天補充說明，國銀調整時將排除5類態樣，除了無自用住宅的首購族，都更危老以及企業興建廠辦等，均不受影響。

央行今天發布新聞稿提出4點說明，一是央行籲請銀行自主管理不動產貸款總量，目的是要銀行合理配置信用資源，避免過多信用資源流向不動產市場，尤其是流向非自住的投資客或投機客；但央行將排除5類態樣，分別是無自用住宅民眾購屋融資需求，以及業者推動都市更新、危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，以及企業購建自用廠辦等所需資金。

央行官員表示，與金融機構溝通時，有說明都更危老仍是政府推動政策，因此資金配置導向這些地方不受影響，可持鼓勵態度，尤其現在科技產業擴廠、蓋廠，買地興建過程中會牽涉不動產信用，特別提醒國銀這部分應不受影響。

第二，今年6月以來，財政部督導公股銀行優化「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安貸款），積極查核投機客、人頭戶及貸後轉租等情形，以落實新青安貸款自住政策目的。

央行官員表示，已請銀行在不影響無自用住宅民眾購屋貸款等前提下，自主管理不動產貸款總量，換言之，這次央行對國銀的道德勸說不會影響首購族，政府仍站在協助青年購屋的立場，與財政部相關措施的政策目的一致。

第三，考量各銀行均有不動產貸款監控管理機制，且資產規模、營運特性有所不同，因此央行選擇以道德勸說的方式，請銀行依據自身經營情況研提未來1年自主管理不動產貸款具體量化改善方案，透過漸進方式，強化銀行不動產貸款的風險管理。

第四，央行籲請銀行自主管理不動產貸款，是從總量及信用資源合理配置著眼，並不涉及對個案的約束，銀行應從法令、契約及營業政策等因素，自行衡酌貸放措施，避免引發外界擔憂「加深民眾違約風險」等不必要紛擾。

央行 自用住宅 財政部 都更 青安貸款

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