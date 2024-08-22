市場靜待鮑爾演說 新台幣終止連6升收31.966元

賴政府推動台灣成為亞洲資產管理中心，以兩年有感，四年有變，六年有成為目標，金管會主委彭金隆扮要角。他接受《經濟日報》專訪時指出，將透過金融業、各產業參與，也願再與財政部溝通TISA（台版個人投資儲蓄帳戶）等多路並進，建構一個先留住本國人財富（留財），再做引資，以「投資台灣為主」的資產管理中心，進一步壯大台灣金融業。

2024-08-22 19:41