快訊

直播／要合併了？台新金、新光金20時45分召開重訊記者會

周末雨勢擴大！雨彈橫掃全台 珊珊颱風路徑曝光

「房貸降溫令」發酵 民眾急跳腳恐增違約風險？央行發聲

市場靜待鮑爾演說 新台幣終止連6升收31.966元

中央社／ 台北22日電
投資人靜待美國聯準會主席鮑爾的演說，市場瀰漫觀望氣氛，亞幣漲高回落加上熱錢出走，台灣股匯市雙雙陷入盤整，新台幣匯率終止連6升，今天收盤收在31.966元，貶值2.8分。本報系資料庫
投資人靜待美國聯準會主席鮑爾的演說，市場瀰漫觀望氣氛，亞幣漲高回落加上熱錢出走，台灣股匯市雙雙陷入盤整，新台幣匯率終止連6升，今天收盤收在31.966元，貶值2.8分。本報系資料庫

投資人靜待美國聯準會主席鮑爾的演說，市場瀰漫觀望氣氛，亞幣漲高回落加上熱錢出走，台灣股匯市雙雙陷入盤整，新台幣匯率終止連6升，今天收盤收在31.966元，貶值2.8分，台北及元太外匯市場總成交金額明顯縮水，僅12.175億美元。

聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀錄出爐，多數官員支持聯準會（Fed）9月降息、鴿聲嘹亮，加上美國非農數據大幅下修，美債殖利率應聲下挫，美元指數跟著跳水、一度失守101價位。

儘管美元持續示弱，但因全球央行年會登場，鮑爾將發表演說，市場靜待鮑爾釋出更多關於降息決策的線索、並關注其對於美國經濟的看法，外資先行匯出回防，亞幣偏弱整理。

新台幣兌美元今天開盤價為31.91元，早盤反映美元走弱，一度小升至盤中高點31.895元，隨即震盪翻貶，最低觸及31.974元。

台股則是開高走低，電子權值股熄火，量縮下跌近100點，最後收22148.83點，下跌89.06點。外資擴大賣超幅度、今天賣超破百億元。

外匯交易員指出，市場篤定美國聯準會將於9月降息，最近可以看到美元大幅下挫、亞幣強勢反攻，雖然大環境支持亞幣回彈，但若鮑爾演說沒有更多亮點，不排除有「利多出盡」的可能，整體國際盤走勢還是得等鮑爾演說結束後，方向才算大致底定。

台幣匯率 外匯 外資 新台幣 美國聯準會 降息

延伸閱讀

00687B剩沒幾天甜甜價…若暗示降2碼以上將噴出去？快除息＋未來成長性值得期待

Fed傳聲筒：鮑爾演講將保持靈巧 甚至不排除9月降息2碼

景順：市場注意力轉向鮑爾本周末談話

投資人靜待鮑爾演說 歐股反彈收高

相關新聞

要合併了？台新金、新光金20時45分召開重訊記者會

台新金（2887）及新光金（2888）於22日20時45分，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由財務長賴昭吟及副總經理林...

真有「限貸令」？金管會：國銀多表示沒有 只是客戶等待時間較久

金管會昨日發問卷詢問全體國銀關於「限貸令」一事，今日銀行局副局長林志吉說明調查結果指出，銀行多表示沒有限貸令，並說明，銀...

「新新併」登場？台新金及新光金晚間將召開重訊記者會

台新金（2887）及新光金（2888） 將於22日晚間20時45分，於證交所召開重訊記者會，由台新金財務長賴昭吟及新光金...

台壽公布退休三大指標 逾3成民眾估退休生活費僅2萬

通膨正衝擊全球的退休規畫。中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）2024「銀髮金融論壇」22日登...

金管會鬆綁數存帳戶線上開戶 全體公司、外商可申請

擴大銀行線上業務發展，金管會今天同意開放第一類數位存款帳戶，給予國內外公司、組織或團體等所有非個人戶可以線上開戶，同時也...

金管會主委彭金隆專訪／留財引資 壯大金融業

賴政府推動台灣成為亞洲資產管理中心，以兩年有感，四年有變，六年有成為目標，金管會主委彭金隆扮要角。他接受《經濟日報》專訪時指出，將透過金融業、各產業參與，也願再與財政部溝通TISA（台版個人投資儲蓄帳戶）等多路並進，建構一個先留住本國人財富（留財），再做引資，以「投資台灣為主」的資產管理中心，進一步壯大台灣金融業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。