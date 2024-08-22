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央行房貸降溫令發酵、民眾違約風險增？官員：銀行自行衡酌貸放順序

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
央行22日發布新聞稿重申，央行是透過道德勸說籲請銀行自行衡酌貸放順序，並不涉及對個案的約束。圖／本報系資料照片
央行22日發布新聞稿重申，央行是透過道德勸說籲請銀行自行衡酌貸放順序，並不涉及對個案的約束。圖／本報系資料照片

中央銀行總裁楊金龍日前對34家本國銀行與信合社聯合社總經理下達為期一年、逐季檢視的「房貸降溫令」，不少貸不到款的民眾急跳腳，也有媒體報導央行此舉恐「加深民眾違約風險」；對此，央行22日發布新聞稿重申，央行是透過道德勸說籲請銀行自行衡酌貸放順序，並不涉及對個案的約束。

央行業務局局長潘榮耀今天補充說，央行籲請銀行自主管理不動產貸款總量，主要是為促請銀行合理配置信用資源，避免過多信用資源流向不動產市場，尤其是流向非自住的投資客或投機客；不會影響無自用住宅民眾購屋融資需求，以及業者推動都市更新、危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，及企業購建自用廠辦等所需資金。

今年6月以來，財政部督導公股銀行優化「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（簡稱新青安貸款），積極查核投機客、人頭戶及貸後轉租等情形，以落實新青安貸款自住政策目的。央行籲請銀行在不影響無自用住宅民眾購屋貸款等前提下，自主管理不動產貸款總量，與財政部相關措施政策的目的一致。

考量各銀行均有不動產貸款監控管理機制，且資產規模、營運特性有所不同，因此，央行是以道德勸說方式，請銀行依據自身經營情況，研提未來一年自主管理的不動產貸款具體量化改善方案，以漸進方式強化銀行不動產貸款的風險管理，至於貸放順序，會交由銀行自行衡酌。

央行 楊金龍 自用住宅 財政部 都市更新 青安貸款

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