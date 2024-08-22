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房市火熱！央行今發布 7月新承做房貸金額 再創高連3月破千億

中央社／ 台北22日電
央行今天發布7月五大銀行新承做房貸，不只連3月突破千億元大關，更一舉衝上新台幣1217.39億元，改寫歷史新高。圖/本報資料照片
央行今天發布7月五大銀行新承做房貸，不只連3月突破千億元大關，更一舉衝上新台幣1217.39億元，改寫歷史新高。圖/本報資料照片

央行今天發布7月五大銀行新承做房貸，不只連3月突破千億元大關，更一舉衝上新台幣1217.39億元，改寫歷史新高。房市火熱、價量齊揚，迫使央行不得不出手，21日罕見大動作召開臨時記者會，下令國銀提1年改善計畫，要求讓房市降溫。

儘管央行6月祭出第六波選擇性信用管制，並無預警升準1碼，仍無法澆熄房市熱度。

為了避免房市過熱引發更大金融風險，央行總裁楊金龍親自出馬，8月陸續找來34家國銀總經理「喝咖啡」，並於21日召開記者會，宣布已請國銀提出為期1年的自主管理不動產貸款總量改善計畫，要求按季管控；央行後續將定期審視改善成效，並實地查核。

國內房市到底有多熱，除了央行關注的總體指標、全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度），今年6月底已升至37.4%，接近歷史高點37.9%，從央行按月公布的五大銀行新承做房貸，也可看出房市熱度。

央行今天公布的7月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸金額為1217.39億元，較6月大增205.18億元，不只連續3個月衝破千億元大關，更創下歷史新高。

央行經研處副處長曹體仁說明，8月適逢農曆鬼月，民眾傾向於鬼月前提前交屋，部分地區的新屋交屋潮也有此現象，使得建物買賣移轉棟數顯著成長，貸款金額也跟著增加。

媒體詢問，新承做房貸金額連3月破千億元，顯示這不只是短期因素，曹體仁表示，不論是民間還是政府的房價指數統計，都可看到價格持續往上走，在此同時，建物買賣移轉棟數也成長，價量同時反應，便導致房貸金額明顯增加。

媒體追問，央行僅要求銀行自主改善，並未採取更強烈的措施，如升息或選擇性信用管制，原因為何。曹體仁表示，央行有多元政策工具，各自扮演不同功能，利率是一種工具、道德勸說是一種、選擇性信用管制也是，並非選擇一項、另一項就不重要，接下來會滾動式檢討政策工具效果。

媒體進一步詢問，央行9月將召開理監事會，屆時是否會考慮其他工具，曹體仁表示，對此他沒辦法回答。

7月五大銀行新承做房貸爆出千億大量的同時，房貸利率也上揚至2.187%、月增0.003個百分點。曹體仁點出二因素，一是部分銀行調升非首購的房貸利率，二是作為分母的購屋貸款金額擴增，新青安占比則微幅下降至38.23%，但從規模來看，新青安房貸金額仍較6月增加。

至於部分國銀房貸接近滿水位，市場傳出國銀將採「以價制量」的方式，調高房貸利率，媒體詢問，是否可據此推測後續新承做房貸利率會繼續走揚，曹體仁回答，還要持續觀察。

央行 房市 新青安房貸

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