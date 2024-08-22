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真有「限貸令」？金管會：國銀多表示沒有 只是客戶等待時間較久

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會表示，全體國銀說沒有限貸令，只是客戶等待時間較久。圖／本報系資料照片
金管會表示，全體國銀說沒有限貸令，只是客戶等待時間較久。圖／本報系資料照片

金管會昨日發問卷詢問全體國銀關於「限貸令」一事，今日銀行局副局長林志吉說明調查結果指出，銀行多表示沒有限貸令，並說明，銀行只是基於風險控管，近來不動產放款集中度較高因素，使審核作業較嚴。客戶不耐久候，再加上近期案件量也較大，才使客戶認為貸不到款。銀行也向金管會表示，會依每月還款情形及資金吸收狀況，作動態檢討。

林志吉表示，對於銀行基於風險控管的考量，金管會也會尊重各銀行的授信政策；此外，對於中央銀行昨日提及，本國銀行貸款的不動產放款集中度居高，要求銀行在不影響無自用住宅，都更危老更新的情況下，來研提自主管理放款改善計畫，金管會也予以尊重。

對於客戶怨銀行處理速度慢，林志吉表示已有銀行坦言，的確收到一些客戶申訴，會加快來處理，並向客戶說明，他強調，金管會若有收到民眾反映，都會要銀行協處。

至於傳出有客戶已向屋主談好，已經要交屋了，但房貸正在排隊，因此導致違約，將如何協處？例如，倘若要排隊到年底，但建商或屋主只給10天繳款，針對這類情況，銀行局表示，就只能請銀行加快，或請客戶向賣方再協調，目前銀行局尚未感受到有特別針對這類貸款貸不到的陳情。

銀行局對銀行法第72條之2的國銀不動產放款水位統計也顯示，7月的比重為26.61%，較26.62%略降，但28%以上的增加2家，成為5家，另外27%以上則從10家降為8家，顯見接近警戒線的銀行的確有增加之勢。

建商 房貸 都更 金管會

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