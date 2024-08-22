民眾網路投保旅平險 金管會四大提醒

金管會今日特別提醒民眾，暑假旅遊旺季帶動民眾購買旅平險的需求，除可於實體通路購買外，亦可善用網路投保的便利性，透過網路投保旅平險並附加實支實付型傷害醫療保險、海外突發疾病醫療保險等險種，亦可購買含有旅遊不便險保障的旅行綜合保險，對此，金管會也特別作出四大提醒，包括：

1、可透過保險公司或異業建置網站專區、網頁或行動應用程式（APP）投保平台，隨時瀏覽網路投保之保險商品的商品說明、保單條款等，充分瞭解保險商品內容後，慎選符合自己需求的保險商品，以避免投保後因認知不同而衍生爭議。

2、以網路投保的人身保險商品，要保人與被保險人需為同一人，但以自然人憑證註冊或要保人為其七歲以下未成年子女投保旅行平安保險者不在此限。

3、以網路投保的人身保險商品，其身故受益人，以被保險人直系血親、配偶或法定繼承人為限。

4、以網路方式投保二年期以上的人壽保險，要保人仍有契約撤銷權，得於收受保單翌日起十日內申請契約撤銷。

金管會也表示，目前已有許多保險商品可透過網路投保方式辦理，例如：旅行平安保險、汽車保險、機車保險、住宅火險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、日額型住院醫療健康保險、利率變動型年金保險、投資型年金保險、小額終老保險、微型保險、長期照顧保險等，民眾可多加運用，以完善自己的保險保障。