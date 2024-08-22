國泰學童圓夢計畫暨紀錄獎 見證孩子逐夢勇氣

為激發偏鄉學童潛能，開展生命的韌性與視野，國泰人壽慈善基金會、國泰世華銀行文教基金會、國泰建設文教基金會共同主辦「國泰學童圓夢計畫」及「國泰圓夢紀錄獎」，21日舉行「國泰圓夢紀錄獎」典禮。

典禮由國泰慈善基金會董事長黃調貴、國泰世華銀行基金會董事長李明賢，以及國泰建設文教基金會董事長張清櫆皆親臨現場，勉勵學童勇於追夢、自我挑戰。

將社會公益與企業永續融合，是國泰學童圓夢計畫暨圓夢紀錄獎的核心意涵，「國泰學童圓夢計畫」今年共計發放454萬元圓夢金，支持24間國小、480位學童勇敢逐夢，同時期望用影像來改變生命，亦加碼發放21萬元獎金給「國泰圓夢紀錄獎」得主，鼓勵具教育熱忱的老師紀錄逐夢歷程，激發學童持續進步的力量，並傳遞熱忱教育使命。

本屆「國泰圓夢紀錄獎」有三部影片獲獎，評審團一致認為影片內容對偏鄉師生在逐夢挑戰中所遭遇的困境、如何克服困難與解決問題的歷程，有細膩的描述並傳遞深刻的價值。

有阿美族的孩子以光影照亮文化的故事（花蓮水璉國小光影戲劇隊）；布農族的孩子如何超越自己，在挑戰祖先的獵場-嘉明湖尋根過程中，也尋找自己的心（高雄巴楠花部落中小學）；以及濁水溪畔長大的孩子透過空拍機和社區踏查，看見濁水溪生命力，盼守護濁水溪的故事。

國泰慈善基金會董事長黃調貴致詞時勉勵，在這些影片當中，我們看到一群正在探索自我的孩子，有自己的目標，找到自己的熱忱，不畏嘗試，老師們是帶領孩子面向未來的探照燈，照亮孩子前進的道路，這一路上大家共同合作、共同成就、共同成長，在少子化浪潮下，更需要讓每一個孩子發揮潛在的能力，走向屬於他的未來。

頒獎典禮由新北牡丹國小提琴隊以溫馨動人的表演揭開序幕；同時特別邀請臺灣童心創意行動協會（ DFC台灣；Design for Change）執行長許芯瑋分享人生故事，及對教育的熱情和具體實踐。

國泰慈善基金會指出，舉辦國泰學童計畫暨圓夢紀錄獎，不僅為台灣教育灌溉正能量，同時也體察到 ，學童們處於各種挑戰接踵而來的時代，培力學童面對風雨勇敢挑戰的毅力與韌性，將是台灣未來持續突破發展的關鍵力量。