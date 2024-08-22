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「新新併」成市場焦點 許舒博指事出必有因：中信金應是被動進入市場

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
商總理事長許舒博。圖／本報資料照片
商總理事長許舒博。圖／本報資料照片

「新新併」話題備受矚目，商業總會理事長許舒博表示，台灣金融業都希望能夠整合成更強大力量走出去台商的國際布局都需要金融業的照應，沒有金融業支持，對業務發展有困難，如果金融機構整併後，創造夠大的市場，作為台商發展的後盾，是有利的條件。

許舒博表示，他身兼中信金台灣人壽副董事長，且曾擔任中信金控代理董事長，本身在中信金任職，對此事不宜發表意見。

但對於外傳中信金是出手搶親，許舒博則認為，事出必有因，總是有一些主動與被動，中信金應該是被動加入，沒有「半路殺出程咬金」的狀況。

中信金控 台新金 新光金 許舒博 金融業

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