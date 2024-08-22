是否有限貸令？ 財政部否認：公股銀行須配合央行政策

外傳財政部向8大公股銀行下令，全面清查是否有「限貸令」，各大行庫授信主管人心惶惶。國庫署長陳柏誠於行政院會後記者會上否認，稱銀行的授信貸款業務都是依據央行或金管會的相關法令辦理，央行是本於業務，提醒銀行注意不動產貸款有沒有過度集中的問題。

陳柏誠表示，財政部是基於公股銀行股權管理關係，因此請公股銀行一定要遵守央行跟金管會的相關法令規定，同時予以應對，財政部也尊重央行相關政策。

媒體追問，傳出央行限置放貸是因為新青安貸款。新青安貸款上路以來，撥款金額佔新承作購屋貸款放款比重目前已將進56%，預售屋熱門交易區如北屯、西屯5年房價漲幅都超過100%，與當初財政部號稱新青安不會影響政府打房似有矛盾。

陳柏誠指出，新青安貸款佔新成貸的比例，看起來有達到超過半數的水準。但若以整體青安貸款佔整體國營的總放款餘額來看，目前新青安貸款只有達到9.5%，比例不是很高。

陳柏誠解釋，很多地方上漲的是預售屋，新青安的對象是「成屋」，顯見一個政策會衍生其他效果的話，有關的因應對策政府也要多元處理。目前內政部有在管理房地產的交易秩序，平均地權條例也針對預售屋做規範；至於財政部部分，房地合一稅、囤房稅，這些屬於交易面的所得結果，或持有不動產的稅賦負擔，財政部都有因應。

陳柏誠提到，金管會對於法令的規定，對不動產的集中貸放是有規定30%，都是在各個主管部會實施多元的穩定方式，政府是有在密切關注。