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開創永續行動力 國泰證券、國泰期貨發布最新年度永續報告書

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

國泰證券積極響應全球永續趨勢及政策，於去年(2023)發布永續報告書並獲得國內外永續報告書獎項肯定。國泰證券今年發布最新(2023年)永續報告書，展現成果亮點，不僅提出SEC(Sustain支持、Empower賦能、Create創新)永續發展策略，更秉持「以人為本」的初衷，積極整合券商核心職能與深化在地特色，針對「客戶、員工及社會」三大利害關係人發揮永續影響力；子公司國泰期貨也發布首本「永續報告書」，展現永續執行成果。

面對客戶，國泰證券提供優質創新的金融商品，以「數位經營」做為核心趨動力，積極擁抱「數位轉型」與「數位體驗」，於國泰證券App推出定期定額「智慧加減碼」，結合全方位投資理財服務，致力提供客戶完善投資流程，深化普惠金融發展；國泰證券經營績效斐然，不僅國際金融複委託業務領先市場、台股定期定額市占率近四成，更承銷輔導7家11案具環境效益或社會效益公司及發行11檔綠色債券、1,074檔ESG權證，占總發行權證71%。

面對員工，國泰證券重視員工職能發展及工作體驗，鼓勵同仁保持開放心態、勇於跳脫框架，提供員工多元化學習方式，尊重每位同仁的獨特性與專業性，打造多元職場與社會共榮的健康職場環境，不僅去年員工敬業度平均達4分以上(滿分5分)，更榮獲衛生福利部國民健康署頒發健康職場認證、教育部體育署頒發運動企業認證之肯定。

面對社會，國泰證券積極回應重大環境與社會議題，透過整合內外部資源，落實綠色營運、關懷地方弱勢、賦能青年族群，讓社會與環境共好共存；其中，國泰證券綠色營運成績優異，去年低碳投資金額達到5.01億元新台幣，3年來，累積減碳超過5成、再生能源使用率更逾58%，另外也取得130.8萬度綠電、氣候風險管理教育訓練全員完訓率100%。

國泰證券子公司國泰期貨亦於今(2024)年6月首度發布永續報告書，以「客戶需求」為中心，滾動式調整客戶服務流程，持續強化系統效能，在ESG(Environmental、Social、Governance)三大面向持續運行。環境面，響應集團加入 RE100 國際倡議，自去年起全面導入再生能源；社會面則致力推動公平待客原則落實與精進，獲得主管機關優良評核的殊榮；治理面透過ISO 27001資訊安全系統持續認證，打造更具防禦力的資安防護機制。

國泰證券始終堅持永續發展是企業經營最重要的DNA，以SEC永續發展策略「支持、賦能、創新」的架構延伸多項永續行動，秉持「複雜的工序交給我們，便捷的服務提供給客戶」的理念，攜手利害關係人因應更多挑戰與困難，創造更大的永續價值，以「普惠金融實踐社會共榮」為永續的願景步步邁進。

國泰

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