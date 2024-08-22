財政部澄清未調查限貸 僅呼籲遵守規範

針對有新聞傳出財政部調查公股行庫是否有限貸令的狀況，財政部國庫署長陳柏誠22日於行政院會記者會回應說，該部並沒有調查限貸令，只是提醒公股行庫遵守央行近日的放貸規定。他也指出，新青安貸款在新承貸銀行比例雖達半數，但在整體貸款比例僅9.5%，政府有多元維持房市手段，會密切關注交易狀況。

限貸令人心惶惶

近日有媒體報導指出，財政部21日上午向八大行庫下達指令，全面清查是否有「限貸令」，加上央行近日要求各銀行降低貸款放款總額，因此本報記者於行政院會提問表示：



1.央行近日本來就有要求銀行降低放貸總量，且因近日貸款量因房貸申請而增加，銀行限貸本就合理。想請問如果有調查，是要查什麼？

2.有傳出央行限制放貸是因為新青安貸款。新青安貸款上路以來，撥款金額佔新承作購屋貸款放款比重目前已將進56%，預售屋熱門交易區如北屯、西屯5年房價漲幅都超過100%，當初財政部號稱新青安不會影響政府打房，如今看來是否有些矛盾？

提醒國銀遵守規定

對此，陳柏誠回應說，沒有下令調查限貸令，銀行的授信貸款業務都是依據央行與金管會的規定，從21日央行的新聞稿可看出，央行本於業務提醒本國銀行，對於不動產貸款可以注意是否有過度集中的問題。他指出，財政部只對公股銀行有管理關係，所以提醒公股銀行要遵守相關規範。

另外他說，雖然新青安貸款在新承貸銀行比例超過半數，但整體青安貸款佔國銀放款僅9.5%，而近來預售屋房價雖高漲，但新青安貸款對放款對象是成屋。陳柏誠強調，內政部對於房地產交易秩序有管理，《平均地權條例》針對預售屋教有也有規範，財政部的房地合一稅、囤房稅，也有在交易面控管房市。

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