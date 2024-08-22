惠譽信評：台灣壽險公司面對新制需積極加強財務抗壓力

惠譽信評亞太區保險評等資深副總吳傑佩表示， 金管會 (FSC) 給予保險公司15年的過渡期和過渡性措施旨在給公司有更多時間來調整資產配置，並縮小潛在的資本缺口。自去(2023)年8月到現在，主管機關已分三個階段宣布多項過渡措施，旨在減輕保險公司的負擔。主管機關自現在到2026年實施ICS前將對資產風險係數有另一輪審視。

除了市場需求的變化之外，保險公司一直在為將於2026年實施的在地化清償能力制度（ICS）與會計準則（IFRS 17）做準備, 這對業界有重大的影響, 並帶來不同的挑戰。我們認為保險公司尤其是壽險公司需要積極加強自有資本及財務抗壓能力／韌性，因為在未來制度下，淨值變動對利率敏感度增加。壽險公司策略性地專注業務轉型，提升資產負債管理(ALM) 以穩定財務波動很重要。

壽險業業務發展考量也反映市場需求。民眾重視健康的意識增強，使壽險公司加強其健康險生態圈，包括醫療健康保險產品和服務。另外，隨著人口老齡化加劇和出生率下降，對退休後長照險的需求也在增加。

金管會今年3月初開放保險業得透過成立特定目的境外籌資事業 （SPV） 於境外發行具資本性質的債券，這對保險業者（尤其是壽險業）的信用狀況具有正面影響。這有助多元籌資管道，優化資本結構，這將舒緩保險業者因接軌2026年所帶來的資本壓力。此舉亦有助保險業者減少對台灣資本市場的依賴， 台灣保險公司在進入國際資本市場籌資方面與全球保險業者看齊。

除了持續積極發行境內或境外次順位公司債券可計入資本以加強TW-ICS 制度下清償能力外，改善基礎利潤是壽險公司的業務策略關鍵。為配合未來制度，壽險公司重點推廣銷售健康，保障型，長期期繳保費產品，提升新契約價值。以提升IFRS 17和ICS制度下有更高的合約服務邊際(CSM) 累積，CSM將如實且透明呈現於財報。

依據壽險公會統計資料顯示，2024年上半年總保費年增率為2.8%；其中初年度保費收入年增13.1%。我們不預期壽險業總保費收入在2024年底或甚至2025年會有強勁的成長率。相反，更多壽險公司致力於可持續高價值的業務成長。從獲利角度，大型壽險公司披露了2024年上半年的業績，淨利自2023年反彈，然而，惠譽認為獲利能力改善的持續性仍有待考驗。

壽險業風險資產規模大，加上有大量的海外投資，這使得其易受到資本市場波動和匯率風險影響。我們相信外匯避險管理是壽險公司獲利能力關鍵因素之一，避險策略仍將視市況動態, 調整傳統避險比重以兼顧避險成本支出及風險控管 。