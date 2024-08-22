保誠人壽調查：子女教育準備金較去年增22萬至481萬

「我父親的夢想和我母親對我們成功的期盼，最終把我們帶到了這裡。」NVIDIA輝達的創辦人兼執行長黃仁勳的這句話，透露出每位父母對孩子的用心以及寄望，但是培育孩子所需的準備金因應每個家庭期望不同，需求也不同。因此，作為三明治族首選的保險公司，保誠人壽連續七年執行「教育金準備大調查」，深入了解三明治族對於孩子教育基金的擔憂及需求。2024年的調查結果顯示，每位子女的教育準備金較去年增加22萬元，平均需要481萬元；並且有3成8以上的受訪者認為需要準備500萬以上。另調查指出，約九成家庭，教育費用占家庭年收入的三成以下，顯示教育費用在受到其於家庭支出的影響被壓縮，只足夠孩子接受義務教育。如想提升孩子的學習品質以及培養多元化興趣，所需的教育準備金可能要比預期多。

教育基金需求年年遞增，因此越早規畫越能為孩子鋪好康莊大道，今年的調查結果指出有超過六成以上的受訪者提早準備教育金；其中有約八成的父母在孩子小學前就開始規劃子女教育金；細分年齡，25至40歲的家長有超過五成在孩子一歲以前即開始籌備，顯示年輕父母對於提早準備教育金意識高漲。另外，教育費用占家庭年收入三成以上的受訪者比率逐年攀升，今年為12.8%，相較三年前提高3.9%，顯示子女教育費用需求越來越高。

在教育方面，父母關注孩子的學習品質還有出國留學規劃，但是經濟因素成了一大考量。家中有就讀私校孩子的受訪者認為「需準備較多的教育金／學費高」（57.7%）是主要困擾。另一方面，在出國學習方面，有規劃讓孩子出國學習的比例占四成以上，與往年比例無太大差別。針對子女出國學習規劃，有三大原因，包含「體驗多元文化內容與差異性」（56.6%）、「加強外文技能」（56.6%）以及「提升國際視野」（34.4%）。若想讓孩子就讀私立學校或是出國留學提升國際視野，更需要準備比預期多的教育金，擁有及早準備的思維，並將教育基金獨立分隔以避免跟其餘家庭花費混用。

保誠人壽連續7年進行教育金準備大調查，發現大部分家長對提早及長期準備教育基金已有良好觀念，但在準備教育基金時，家長們尤以「定存 / 儲蓄」（73.7%）及「股票／基金投資收益」（62.9）為主。保誠人壽建議，父母們在準備教育金時，作為家庭支柱，也要顧及家庭保障，若因發生風險而影響家庭經濟，也會影響到子女教育金的準備。爸媽們可以思考運用分紅保單享有安心的家庭保障，其有機會獲得回報的特性，還能兼顧規劃小孩的教育基金，擁有長期穩定的教育基金來源，才能讓培育孩子的路上不受阻礙，減緩壓力並給予支持，讓孩子放心追逐夢想。