央行總裁楊金龍房貸降溫令 立委郭國文按讚

中央銀行總裁楊金龍在理監事會議前出招，近十天內火速找來34家國銀與信合社聯合社總經理座談，籲請各銀行自主管理不動產貸款總量，共同改善信用資源過度集中不動產貸款情形，最晚9月6日前，全體銀行都得提出未來一年的「房貸降溫計畫」；對此，立委郭國文今天表態，肯定央行的做法。

立委郭國文指出，面對我國銀行不動產放款集中度高，導致房價不斷上漲，他在今年7月10日要求央行與金管會研擬，針對不動產放款設定總量管制，而近期央行也證實，請銀行於9月6日前，提出不動產貸款具體量化改善方案。

郭國文表示，從2020年12月至今，央行推出六波信用管制後，不動產放款集中度仍居高不下，2024年6月底全集中度高達37.4%，跟歷史高點37.9%僅差0.5個百分點。

郭國文說，過去在質詢央行時，總裁楊金龍曾說，由於房價高，所以不動產集中度高；但同時，由於集中度高，房價就更不可能跌，所以集中度與房價相輔相成。

郭國文強調，這次央行從「集中度」下手，可預期未來能成就的結果就是「房價下跌」，因此對於央行願意跨出這重要的一步，改善台灣高房價問題。

不過，面對總量管制對有意買房的「無殼蝸牛」而言，勢必會造成衝擊，郭國文認為，金管會應該提出相對應的政策以落實居住正義，他提議銀行在審查不動產放款時，應該以「首購族」作為優先放貸對象，而不是僅放行給利率高的客戶。