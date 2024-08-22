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凱基證券、凱基期貨通過 ISO 14001認證 推動永續有成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券、凱基期貨雙雙通過ISO 14001環境管理標準認證。(左起)凱基證券總經理方維昌、董事長許道義、SGS台灣檢驗科技資深營運總監謝禎濤、凱基期貨董事長糜以雍、總經理王敦仁(凱基證券/提供）
凱基證券、凱基期貨雙雙通過ISO 14001環境管理標準認證。(左起)凱基證券總經理方維昌、董事長許道義、SGS台灣檢驗科技資深營運總監謝禎濤、凱基期貨董事長糜以雍、總經理王敦仁(凱基證券/提供）

為響應國際EGS發展趨勢，凱基證券、凱基期貨致力推動永續發展，透過檢視公司各項環境風險、建置完善機制，並整合執行資源，以擴大低碳營運執行成效，獲准通過ISO 14001環境管理標準認證。凱基證券、凱基期貨去年設立董事會層級的永續委員會，將優化環境管理系統視為重要的一環，並積極推動綠領減碳人才培訓，這次認證亦有12名員工通過ISO 14001內部稽核員證照考試，成績相當亮眼。

日前ISO 14001授證儀式，凱基證券董事長許道義、總經理方維昌、凱基期貨董事長糜以雍、總經理王敦仁皆親自出席，不僅顯示出公司對永續發展之重視，更強調培養綠領人才的重要性。許道義表示：「想要達到永續環境目標，更重要的是如何落實。」將持續推動科學數據化的制度跟管理，透過追蹤環境數據，努力降低自然風險，同時勉勵獲取證照之員工，繼續努力學習，實踐永續理念。

此外，凱基證券、凱基期貨這次通過ISO14001認證，驗證機構SGS台灣檢驗科技資深營運總監謝禎濤肯定凱基推動永續轉型的努力，減少廢棄物跟碳排放，不僅友善環境，還能降低營運成本；輔導單位領導力企管總經理王聖源則強調，通過認證只是第一步，希望凱基持續引導員工將ESG落實在生活中。

凱基證券、凱基期貨近年不斷推行永續轉型，除了發布永續報告書以及氣候相關財務揭露(TCFD)報告書，積極向利害關係人揭露氣候相關風險與機會，更努力落實減碳管理，涵蓋四大執行面向：低碳營運管理、再生能源使用、環境永續倡議及永續採購，其中2023年自身營運溫室氣體排放量較前年度減少達23%、年度節電率達7%、年度綠色採購成長率達165%，更以具體行動落實減碳，例如員工餐廳為證券業首家通過環保署綠色餐廳認證，並獲頒「綠食先行獎」創下金融業首例，期望以One KGI全方位金融服務集團的影響力，創造永續發展的友善環境，共同朝向淨零轉型邁進。

凱基證 期貨

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