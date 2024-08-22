獨家／睽違近四年 富邦人壽重返房貸市場、貸款利率最低2.35%

國內爆出房貸荒，銀行房貸搶不到，房貸壽險來幫忙？市場消息指出，停辦房貸業務近四年的富邦人壽，在今年下半年悄悄重返房貸市場，以該行推出的「真心相貸」房貸專案而言，貸款利率最低僅2.35%，貸款金額200萬元、貸款年期20年，總費用年百分率大約介於2.38%~3.59%。

除富邦人壽外，壽險龍頭國泰人壽、新光人壽也提供房貸業務服務，對於銀行爆出房貸荒，民眾是否琵琶別抱、湧向壽險公司申辦房貸，三家壽險公司的高層均表示，壽險提供房貸業務主要為服務客戶、業務量並不大，目前也沒有業務暴增等異常情況。

市場傳出，2020年9月宣布停辦房貸業務的富邦人壽，今年下半年已重啟房貸業務。2020年9月新冠肺炎疫情肆虐、全球央行大降息，國內房貸利率降至新低，富邦人壽決定暫停受理新件、僅服務既有客戶的需求，睽違近四年後，富邦人壽在今年初研議重啟房貸業務，並於7月1日起恢復受理新案件。

富邦人壽重返房貸市場，主要是2022年3月後全球啟動升息，國內房貸利率已回復到2.2%以上水準，因富邦人壽房貸穩健保守的策略，放款逾放率長期低於0.01%，加上台灣保險業將在2026年接軌ICS制度，擔保放款的風險資本相對較低，恢復受理房貸新件，有助於協助公司長期新台幣資產配置及調節流動部位資金。

除富邦人壽外，國泰人壽、新光人壽等也提供房貸專案。以國泰人壽推出的「ESG優良企業專案」為例，鎖定ESG優良企業之正式員工，貸款金額200萬元、貸款期間20年，且年收入80萬以上者（或含配偶135萬），貸款利率2.2%起，但限首次申貸客戶，若非首購客戶，利率為表定利率調升0.05%。

所謂ESG優良企業：為RE100總部在台企業、天下雜誌永續公民獎100家企業。總費用年百分率2.20%~2.25%，

國泰人壽2023年首創「ESG企業員工優惠房貸」獲得巨大迴響，開辦至今已有台積電、聯發科、鴻海等大型科技業，以及葡萄王生技、中華電信等優良企業員工來申請，截至今年5月底金額已超過10億元。國泰人壽也針對《天下雜誌》2000大企業的員工推出房貸優惠，不限國壽保戶，只要達一定年收入標準，可享有優惠利率2.2%起。

新光人壽的「金好客」房貸專案，若房屋座落在六大都會區，且需「綁約」的菁英好客，最低利率2.28%起跳，貸款金額同樣為200萬元、貸款期間為20年。

富邦人壽指出，壽險公司承作房貸是根據保險法，並依保險業辦理放款其徵信、核貸、覆審等作業規範辦理，也同時遵守央行信用管制及金管會相關規定辦理。

一般消費者向壽險公司申辦房貸的資金用途跟銀行一樣，主要就是購屋、投資理財、生活開支及教育費等等。在台灣金融業為充分競爭的市場狀況下，人壽房貸的貸款成數及利率與銀行房貸差異不大。

在放款額度方面，壽險公司房貸是保險法第146-3條規定保險公司的放款總額，不得超過該保險業資金35%，但在台灣低利環境下，保險公司會配置在放款的資產通常僅占投資金額的3%~5%，屬於資產配置的一環，不會是主要的投資項目。

壽險公司房貸基準利率多以「保單分紅」利率再加碼，依台灣銀行、第一銀行、合作金庫銀行等三家銀行的2年期定期儲蓄存款利率的平均利率。