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銀行對房市縮銀根 專家：災情嚴重、這些族群全數中槍

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
為維持金融秩序穩定，央行不僅祭出「不動產新總量管制」，更公開示警、要求全體銀行不動產貸款占總放款比率37.4%水位再下降。圖／聯合報系資料照片
為維持金融秩序穩定，央行不僅祭出「不動產新總量管制」，更公開示警、要求全體銀行不動產貸款占總放款比率37.4%水位再下降。圖／聯合報系資料照片

為維持金融秩序穩定，央行不僅祭出「不動產新總量管制」，更公開示警、要求全體銀行不動產貸款占總放款比率37.4%水位再下降；馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，央行限貸令新政主要針對國內游資灌進不動產市場而來，顯然央行看到助漲這波房市買氣的關鍵，對房市是好事，有利讓當前過熱的房市降溫，讓買方購屋決策理性化，市場朝正向持續發展。

不過，何世昌強調，央行祭出「不動產新總量管制」後，首當其衝就是仲介、成屋和中古屋買方、預售屋將交屋買方，以及籌資能力較弱的中小建商，尤其在銀行緊縮銀根之下，當前噴出的買氣將直接降溫。

何世昌分析，接下來若購屋族難取得房貸，將面臨違約、賠付違約金問題；而中小建商也將因為無法順利取得建融而無法推案，恐出現帶照盤售手上土地的情況；而市場面來看，在銀行緊縮銀根下，下半年中古屋成交量也將萎縮，房仲業務量欲大不易。

至於預售屋市場，何世昌認為受衝擊不大，不過需觀察未來市場信心有無消退。此外，央行、金管會、財政部對於不動產放款不同調的問題，跨部會如何協調出一個妥適的方案，勢必會影響下半年的中古屋市場價量表現。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以前央行也會找銀行喝咖啡，但通常都是請銀行自律，但這次卻不一樣，央行公開警示全體銀行不動產貸款占總放款比率37.4%需調降，很少見到央行動作這麼強硬。

央行 建商 房市

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