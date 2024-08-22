股房連動係金A！台股狂漲期雙北完銷19案
台股在今年3月登上2萬點，在7月衝到2萬4千點，住展雜誌彙整這段時間推出新案指出，從3月到7月資金同步大舉轉進房市，台北市與新北市各完銷了8案與11案，不論價碼高低、位於蛋白或蛋黃區，買盤搶房掃貨不手軟。
住展雜誌發言人陳炳辰指出，完銷榜單中，有相對親民價格，有如台北市文山區「原禾呈真」開出平均單價7字頭，新北市淡水區「萬企君品-上善區」開價3字頭等。
另一方面也有因區域市場新案稀缺，快銷結案，像新北市新店區七張生活圈的「佳元柒章」、三重區菜寮一帶的「敦美集」，與樹林區南樹林火車站地段的「舜記福砌」。
另外面對高價案，資金亦強勢挺進不畏懼，台北市完銷案計有4案的平均開價在單坪110萬至138萬元，最高為大安區的「全坤御峰」，來到138萬元，其次是南港區「豐琚」的137萬元。
新北市亦有4案的平均開價在單坪8、9字頭，最高為新店區「佳元柒章」的95萬元，其次是新莊區「國泰‧旭」的84.5萬元，圓滿結案均證明淹腳目的資金潮。
這股買氣又進攻戶數較多的新案上，如戶數來到百戶以上的台北市文山區「安家湛」，新北市三重區「敦美集」，資金熱激發的搶房潮，個案很快就結案，「敦美集」的價位雖達8字頭，銷售仍快。
陳炳辰表示，目前雖有銀行房貸滿水位危機，但與預售案關連性小，接下來包括台北市大安區、文山區、萬華區，和新北市三重區、永和區、板橋區都有高價位、多戶數的指標大案登場，建商依然表現自信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言