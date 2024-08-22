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股房連動係金A！台股狂漲期雙北完銷19案

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

台股在今年3月登上2萬點，在7月衝到2萬4千點，住展雜誌彙整這段時間推出新案指出，從3月到7月資金同步大舉轉進房市，台北市與新北市各完銷了8案與11案，不論價碼高低、位於蛋白或蛋黃區，買盤搶房掃貨不手軟。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，完銷榜單中，有相對親民價格，有如台北市文山區「原禾呈真」開出平均單價7字頭，新北市淡水區「萬企君品-上善區」開價3字頭等。

另一方面也有因區域市場新案稀缺，快銷結案，像新北市新店區七張生活圈的「佳元柒章」、三重區菜寮一帶的「敦美集」，與樹林區南樹林火車站地段的「舜記福砌」。

另外面對高價案，資金亦強勢挺進不畏懼，台北市完銷案計有4案的平均開價在單坪110萬至138萬元，最高為大安區的「全坤御峰」，來到138萬元，其次是南港區「豐琚」的137萬元。

新北市亦有4案的平均開價在單坪8、9字頭，最高為新店區「佳元柒章」的95萬元，其次是新莊區「國泰‧旭」的84.5萬元，圓滿結案均證明淹腳目的資金潮。

這股買氣又進攻戶數較多的新案上，如戶數來到百戶以上的台北市文山區「安家湛」，新北市三重區「敦美集」，資金熱激發的搶房潮，個案很快就結案，「敦美集」的價位雖達8字頭，銷售仍快。

陳炳辰表示，目前雖有銀行房貸滿水位危機，但與預售案關連性小，接下來包括台北市大安區、文山區、萬華區，和新北市三重區、永和區、板橋區都有高價位、多戶數的指標大案登場，建商依然表現自信。

資料來源／住展雜誌提供
資料來源／住展雜誌提供

台股 國泰 建商 房市 買氣

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