台新金併新光金 2策略備戰

台新金與新光金兩大金控將在今（二十二）日同步召開董事會，通過兩家金控合併的換股比例，據悉，面對中信金來勢洶洶表態要發動公開收購來合併新光金，知情人士透露，台新金內部已有二大反制措施，一是不排除在股東臨時會前，往上拉高價格，二是不排除也向金管會申請公開收購新光金。

據指出，上述思考主要是台新金與新光金即使今日董事會雙雙通過換股比例，但召開股東臨時會完成最終程序的時間最快也得等四十五天，倘若期間中信金完成第一階段公開收購，例如買到百分之二十五至百分之三十，就使「雙新」換股合併的董事會決議破局，因此使台新金基於防衛，必要時仍得在公開收購戰場反制。

由於中信金目前尚未出價，用意就是要等「雙新」董事會通過換股比例換算出的價格，再往上加碼作為中信金收購價，這也使台新金更需採「雙軌」方式作最後努力。

至於公開收購價碼會高到多少？新光金昨日股價已漲到十二點四五元，不過收購價仍會用最近三十日均價提出，因此估計收購價會在十四元上下。

然而，倘若兩家金控要採取公開收購，將使金管會面臨更頭痛問題：「到底該准哪一家？」由於這二家金控都符合金管會對公開收購規定的「消極資格」，倘若准一家，卻不准另外一家，得想出更有說服力的理由。

此外，此次開放中信金控公開收購新光金後，金融圈已預期將牽動金控家族版塊消長，因此，中小型金控恐人人自危，成為被收購目標，相較富邦金公開收購日盛金完成併購，當初為了解決日盛金「陸資」，已是府院一致同意解決的政治問題，這次中信金公開收購日盛金是真正「非合意併購」，也將誘發其他金控家族跟進採取公開收購其他中小型金控，後續金融秩序如何維護，將使金管會陷入長考。

儘管兩大金控「雙龍搶珠」陷激戰，但這種攸關民間金融財團家族版圖重組的大事能否「江山易主」、使各財團家族在金融業的勢力產生翻天覆地大洗牌，最後仍看「上面」點頭，亦即須得到府院認可，目前擔任工商協進會理事長、經發會金融創新顧問的台新金大股東吳東亮，還有甫選上三三會理事的中信金大股東辜仲諒，究竟誰入主新光金能被認同，府院態度是重要關鍵，而兩大股東在政治場域的交手也受市場矚目。

另外，「雙新」董事會今通過換股比例同時，也會通過更名規畫，其中，合併後的名稱，據了解應會叫「台新新光金控」，另若未來新光人壽和台新人壽合併，合併後的人壽會叫新光人壽，這代表吳東亮對家族集團「新光」之名的重視。但吳東亮在併購案上一向精打細算，十多年前因換股比例上些微差距，使台新金併購彰銀未果，如今新新併更深層的意義是「家族事業保衛戰」，在出價上，不論換股合併，或之後不得不一併走公開收購路線，吳東亮能否放大步伐，是另一重要關鍵。