「房貸之亂」驚動政院 部會不同調使銀行成為夾心餅乾

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
「房貸之亂」驚動政院 部會不同調使銀行成為夾心餅乾。圖／本報系資料照片
「房貸之亂」驚動政院 部會不同調使銀行成為夾心餅乾。圖／本報系資料照片

史上規模最大的房貸「限貸令」從7月起已席捲整個金融圈，而且恐怕直至今年底，越來越多的房貸戶都將「求貸無門」，尤其央行日前再找國銀去喝咖啡，要對整個不動產放款「總量管制」，對房貸戶更是「雪上加霜」。

然而，今日罕見由財政部、金管會集體出動調查八大行庫、全體國銀是否有「限貸令」，據了解是因為這場「房貸之亂」已驚動政院出手，不能讓銀行的不動產管制，反而引發民眾買房自住卻「求貸無門」、傷害居住正義實現。

台灣金融市場這幾年來，陸續歷經防疫保單之亂、ETF之亂，現在最新的則是房貸之亂，想要貸房貸卻貸不到，尤其首購族更受衝擊。然而房價不斷高漲，也引立委質疑是否國銀不動產放款太集中是成為推高房價的主因，所以央行也出面約談全體國銀要求對不動產放款進行「總量管制」。

只是這一管，更加茲事體大，尤其八大行庫頭上公公婆婆最多，財政部、金管會、央行，其中，央行要求總量管制，把不動產放款水位下降，但財政部和金管會又不希望看到這種「限貸令」引發民怨，夾處於央行、財政部之間「左右手不同調」，令行庫不知如何是好。此外據了解，房貸求貸無門的申訴案件，近來在金管會已經「暴漲」，躍為近期來申訴最多的案件，也使不僅財政部調查八大行庫，金管會也得出手調查全體國銀，來為民怨「止血」。

一家大型行庫主管私下直言，總量要減降，在有限的額度裡：「當然是放給收益率高的放款！」由於土建融利率比房貸利率高得多，倘若有資源，一定會往土建融集中，如此一來，更排擠房貸資金，尤其是首購族的房貸利率最低，特別是青安房貸，恐怕首當其衝被排擠。

另二個值得注意的現象，在於由於銀行法第72條之2的限制，以及風險性放款對資本適足率管控影響，一是已發生有銀行放審會已差不多要核准的土建融案，建商突然獲銀行通知撤件、二是建商的整批性分戶房貸，原本說要參與的銀行臨時說不得不「抽腿」，原因就在於不動產放款的資金緊縮，結果建商竟然要客戶「自己想辦法找銀行」，讓購屋民眾傻眼，這恐怕又將掀起另一場台灣的「房貸之亂」。

行庫主管也私下指出，即使央行要作總量管制，也必須個別檢視對自用住宅房貸，以及其他不動產放款各占多少比重，否則總量管制政策一出來，傷害最深反而是首購族。

此外，財政部也在21日發布新青安人頭戶問題最新調查結果，統計顯示有73件違規使用，人頭戶有39件，對於新青安先前成為眾矢之的，行庫主管則指出，現在的「限貸令」，恐將使新青安的新申請案及核貸案自8月起大幅減少。

央行 房貸 財政部

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