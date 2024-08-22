外匯避險高成本難題 壽險喊訂外價準備金制

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

壽險業的重磅議題，外匯避險成本高昂困境月底「有解」。

金管會保險局局長王麗惠昨（21）日下午召集壽險業者開會；據悉，昨日會議壽險業提出兩大作法，包括一、增訂外價準備金新制，提高外價準備金提存與沖抵比例、提高累計上限、將沖抵下限降至「零」等，並規範個別公司得視自身需求申請採用。第二、新增外價準備金一次性提存來源。

另外，也新增「其他強化提存準備」，條件包括：非依保險法規定提存的準備金、非屬接軌IFRS 17的準備金項目、接軌時程將轉列為保留盈餘及符合前項範圍且用於強化提存準備，並報經主管機關同意者。

另外，為協助厚實壽險業的外價準備金，增訂壽險業首次採用IFRS 17「保險合約」造成權益的有利影響，得核准後將有利影響的一定金額，轉列至準備金裡。

壽險業拚轉骨，外匯避險課題為重中之重；壽險業先前向金管會遞案申請擴大外匯價格變動準備金制度，藉由拉高提存及沖抵的「樓地板」規定、爭取「不影響保戶權益的準備金科目先轉過來當作外匯準備」，一旦通過將有助壽險業「止血」、提升業者競爭力。金管會保險局在蒐集意見後，預計8月底正式對外公布新方案。

據悉，在昨日會議上，壽險業提出兩大作法。第一、增訂外價準備金新制，提高外價準備金提存與沖抵比例、提高累計上限、將沖抵下限降至「零」等，並規範個別公司得視自身需求申請採用。

第二、新增外價準備金一次性提存來源，除原有的不動產增值特別準備、責任準備金-營業損失準備、重大事故收回、公司自願強化提存準備等四項外，本次增訂「其他強化提存準備」，包括：非依保險法規定提存的準備金、非屬接軌IFRS 17的準備金項目，且接軌時程將轉列為保留盈餘者及符合前項範圍且用於強化提存準備，並報經主管機關同意者。以上這些項目可先轉至充當外匯價格準備金、累積「第一桶金」。

據了解，這些項目裡以不動產增值利益準備金金額較大，整體壽險業有接近200億元。

壽險業高層表示，「目前共識是採個案申請，讓業者的準備金上限可大舉提高、提存與額外沖抵等也會同步提升；另外，一些不影響保戶權益的準備金科目，可以先轉過來當外匯準備金、解壽險業的燃眉之急」。

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