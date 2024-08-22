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永豐金看股市 下半年不悲觀

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

中央銀行出招控管銀行房貸成長，永豐銀行總經理莊銘福昨（21）日指出，今年房貸成長目標設定在很低的水準、低於3%，主要就是房價太高，永豐銀對民眾的購屋負擔能力保守看待；展望下半年股市，永豐金證券總經理張李章隆表示「不悲觀」，預料指數會在20,000點以上，成交量也會比現在多一些。

莊銘福表示，永豐銀對房貸業務保守看待，今年房貸成長目標設在「0%~3%」低水準區間，主要就是考量房價高漲，「必須認真考慮民眾的購屋負擔能力」。

他認為，房貸支出不應超過薪水的三分之一，目前許多民眾的房貸負擔都超這過此一水準，因此，「民眾需要被再教育」。

展望今年下半年股市，永豐金證券總經理張李章隆分析，去年預估今年股市成交量時約3,800億元，但今年上半年日均量已達5,400億元，下半年目前很難估計，儘管近兩周股市成交量確實略見縮減，但7月還有6,000多億元，以此研判，下半年股市「不會有很大轉變」，預料台股指數還是會維持在20,000點以上的範圍內，未來股市成交量也可能比現在「再多一點」。永豐金證券對下半年的股市與成交量的預期「沒有太悲觀」。

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