永豐金：併購壽險 暫不著墨

台新金控（2887）、中信金控擬併購新光金控，「雙龍搶珠」戲碼成為市場關注焦點；對此，永豐金控總經理朱士廷昨（21）日指出，金控要成長壯大，除「有機」成長外就是靠併購，但併購要看緣分，永豐金在併購這條路上會持續努力，永豐是以銀行為主、搭配證券的「雙引擎」模式，併購壽險業「暫不著墨」。

永豐金昨日舉行第2季法人說明會前記者會，朱士廷會中宣布，將永續發展委員會提升至董事會層級，為國內第一家在董事會下設永續長、永續辦公室的金控。

「金金併」議題正熱，對於永豐金是否有意藉由併購壯大規模，朱士廷指出，觀察過去十年，金控多在打造所謂的獲利「雙引擎」，永豐金控是以銀行為主，再加上證券，未來不排除持續併購，但「併購很吃緣分」，需要天時、地利、人和，價格要對、還要獲得主管機關同意，永豐金未來併購目標就是以銀行和證券為主，會再「做深」一點，打造核心競爭力。

朱士廷指出，永豐金在有機成長上做了很多努力，永豐以銀行為主，也成功打造了證券獲利引擎，近年來獲利持續創新高，未來的併購策略上也會以銀行和證券為主，且國內、國外策略夥伴都會考量。

永豐金控公布，今年上半年自結稅後純益122億元，較去年同期大幅成長20.8%，續創歷史同期新高，每股稅後純益為0.99元，年化ROE 12.84%，每股淨值15.67元；今年前七月稅後純益146.09億元，前七月獲利超越2020年以前歷年的全年水準，總資產金額並突破3兆元、締造新猷。

朱士廷表示，2024年上半年整體淨收益329億元，年增23.8%，在銀行子公司及證券子公司獲利顯著成長的挹注下，創下歷年新高。主要受惠於證券手收、財管手收與法金放款手收動能強勁，以及來自於銀行子公司金融交易利得以及證券子公司資本利得的大幅成長。

此外，永豐金總資產突破3兆元締造新猷，展望下一個兆元，朱士廷表示，期待在五年內，能再增加1兆元的資產規模，除了有機成長，也要看有無併購機會。

永豐金控董事會日前通過，2024年7月1日起將永續發展委員會提升為董事會「功能性委員會」，並新增三位獨董委員，展現對永續治理的重視；此外，永豐金也在董事會下新設永續辦公室，指派副總經理林本明擔任永續長，協助永續發展委員會推動各項工作。