台幣連六升勁揚5.32角 收在31.938元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
受美元指數疲軟影響，新台幣匯率昨（21）日維持升勢，終場升值5.5分，收在31.938元，連六升並創近五個月新高 聯合報系資料照
受美元指數疲軟影響，新台幣匯率昨（21）日維持升勢，終場升值5.5分，收在31.938元，連六升並創近五個月新高 聯合報系資料照

全球央行年會登場前，市場觀望氣氛濃厚。受美元指數疲軟影響，新台幣匯率昨（21）日維持升勢，終場升值5.5分，收在31.938元，連六升並創近五個月新高；據統計，六個交易日以來，新台幣匯率累計強升5.32角，但市場交投冷清，總成交量降至14.355億美元。

台股昨天收盤大跌近200點，新台幣匯率仍「走自己的路」，連續六天升值，再度上演「股匯脫鉤」戲碼。

匯銀主管說，股市大跌、新台幣匯率逆勢升值，主要是國際盤牽動，美元指數下挫，促使新台幣匯率升勢延燒，但外資已非單向匯入，午後甚至反手匯出，未來是否持續升值，聯準會主席鮑爾在全球央行年會上的談話非常關鍵。

回顧昨天新台幣匯率盤中走勢，新台幣匯率盤中一度攀上31.874元、勁升逾1角，後因美元回升，主要亞幣升貶互見，新台幣匯率升幅收斂，終場收在31.938元，升值金額降至5.5分。

央行統計顯示，美元指數昨天下滑0.24%，主要亞幣升貶都有、走勢分歧，其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率下跌0.59%、為「最弱亞幣」，星元匯率小幅升值0.02%，人民幣匯率升幅0.07%，新台幣匯率則是上漲0.17%，日圓匯率昨天最為強勢、升幅達0.29%。

台幣匯率 新台幣 美元指數

延伸閱讀

NBA／被傷病拖累！鮑爾自認疫情前是聯盟最佳控衛

美股收黑 法人：關注鮑爾演講及輝達財報

投資人靜待全球央行年會鮑爾演說 歐股收低

期貨商論壇／永續期 伺機布局

相關新聞

併新光案！台新迎戰中信 市場傳不排除提高出價

新光金、台新金董事會於今（22）日登場，將討論合併案，正面迎戰中信金。今日新光金及台新金雙雙停牌，待晚間董事會通過合併案...

開發資本 支持地方創生團隊

開發金控子公司中華開發資本昨（21）日宣布今年將持續支持國家發展委員會（國發會）「獎勵青年投入地方創生行動計畫」，將在國...

股票型ETF代號 將改成6碼

投資人對0050、00878等四碼、五碼的指數股票型基金（ETF）代號朗朗上口，但11月18日後，新發出的股票型ETF代...

多項期貨保證金調整

臺灣期貨交易所調整臺股期貨（TX）、小型臺指期貨（MTX）、客製化小型臺指期貨、微型臺指期貨、金融期貨、小型金融期貨、櫃...

永豐金：併購壽險 暫不著墨

台新金控、中信金控擬併購新光金控，「雙龍搶珠」戲碼成為市場關注焦點；對此，永豐金控總經理朱士廷昨（21）日指出，金控要成...

中信金表態搶親 吳東進派：對新光是好事

台新金控與中信金控，先後表態搶親新光金，持股15%的新光金創辦人吳東進的態度，將決定兩方誰贏面大。據了解，吳東進身邊人士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。