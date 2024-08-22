台幣連六升勁揚5.32角 收在31.938元
全球央行年會登場前，市場觀望氣氛濃厚。受美元指數疲軟影響，新台幣匯率昨（21）日維持升勢，終場升值5.5分，收在31.938元，連六升並創近五個月新高；據統計，六個交易日以來，新台幣匯率累計強升5.32角，但市場交投冷清，總成交量降至14.355億美元。
台股昨天收盤大跌近200點，新台幣匯率仍「走自己的路」，連續六天升值，再度上演「股匯脫鉤」戲碼。
匯銀主管說，股市大跌、新台幣匯率逆勢升值，主要是國際盤牽動，美元指數下挫，促使新台幣匯率升勢延燒，但外資已非單向匯入，午後甚至反手匯出，未來是否持續升值，聯準會主席鮑爾在全球央行年會上的談話非常關鍵。
回顧昨天新台幣匯率盤中走勢，新台幣匯率盤中一度攀上31.874元、勁升逾1角，後因美元回升，主要亞幣升貶互見，新台幣匯率升幅收斂，終場收在31.938元，升值金額降至5.5分。
央行統計顯示，美元指數昨天下滑0.24%，主要亞幣升貶都有、走勢分歧，其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率下跌0.59%、為「最弱亞幣」，星元匯率小幅升值0.02%，人民幣匯率升幅0.07%，新台幣匯率則是上漲0.17%，日圓匯率昨天最為強勢、升幅達0.29%。
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