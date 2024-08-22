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群益金鼎 看好權證潛利

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
群益金鼎證券總經理李文柱。 群益金鼎證券／提供
群益金鼎證券總經理李文柱。 群益金鼎證券／提供

台股因基本面仍佳，在全球金融市場波動下，表現相對持穩，也帶動權證市場熱絡。群益金鼎證券總經理李文柱表示，下半年投資機會依然豐富多樣，權證操作不僅可以靈活應對多空市場，還能與股票策略相結合，實現有效避險。

問：近期市場波動加大，權證操作上該如何因應？

答：近期股市波動加大，對投資人來說無疑是個挑戰。權證作為一種高槓桿的金融工具，其價格波動性本身就較大，當市場波動增加時，權證的風險也會隨之放大。建議投資人可以挑選槓桿較低或長天期的權證，以有效減少短期波動對權證價格的影響。低槓桿的權證的收益雖可能相對較低，但風險也相對較小，更適合在不穩定的市場中操作。

問：對下半年權證市場投資機會的展望？

答：下半年投資機會依然豐富多樣，權證操作不僅可以靈活應對多空市場，還能與股票策略相結合，實現有效避險。例如，對於長期看好的股票，如果短期內受到大環境的影響，投資人可以利用認售權證鎖住獲利，充分發揮金融工具的優勢。

權證的價格與標的股票的表現密切相關，因此對個股的研究至關重要。透過分析行業前景和公司財報，投資人可以預期未來的股價走勢，從而選擇合適的履約價和到期日進行操作。此外，選擇ETF型權證可以實現更高的槓桿效應，幫助投資人在市場動盪中提高投資成功的機會。

問：針對新手權證投資人的操作提醒與建議？

答：近期許多新手投資人開始進入權證市場。對於這些新手來說，了解權證的基本概念、選擇適合的權證類型、控制槓桿倍數以及關注市場動態，都是成功入門和管理權證投資的重要步驟。

除掌握權證商品本身的知識外，投資領域的多樣化也非常關鍵。建議投資人避免將所有資金集中在同一類權證，應該分散投資以降低風險。另外設定合理的停利和停損價格尤為重要。由於權證具有時間價值，與股票不同，需要關注時間價值的耗損。

股票 認售權證

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