中信金表態搶親 吳東進派：對新光是好事

台新金控（2887）與中信金控（2891），先後表態搶親新光金（2888），持股15%的新光金創辦人吳東進的態度，將決定兩方誰贏面大。據了解，吳東進身邊人士表示，對於新光金出現新的競爭者，吳東進雖然感到意外，但是他認為新光金淨值遠高於股價，若有人能提出更好的價格，彰顯新光金的價值，對新光金也是好事。

據了解，過去吳東進派大股東，一直向台新金喊話，認為淨值才能表達新光金的價值，但台新金一直以股價作為換股參考，讓大股東無法接受，尤其新光金股價約12元，每股淨值近17元，差距頗大。對台新金不斷貶低新光金的價值，吳東進派才會不斷喊話，認為合併對象不能只有台新金，應一起評估其他金控合併可能性。

目前新光金的大股東持股中，新光集團董事長吳東進掌握15%，目前公司派、台新金董事長吳東亮掌握6至7%，外資掌握18至19%，另外南部鋼鐵廠裕鐵則掌握5%，並且已在20日公開表態支持中信集團。

接下來台新金及中信金兩大陣營面臨的挑戰不小，中信金已獲董事會通過將投資新光金，在向金管會申請後，將進入審查，未來必須在短時間內，積極獲得各股東的應賣，而掌握15%的吳東進，一旦同意，將順利助攻中信金取得具控制性股權。據了解，雖然取得股權的初步門檻為10%，但中信金須展現併購新光金的決心，因此主管機關對於中信金公開收購比重勢必會再提高。

至於台新金的部分，吳東亮也必須積極尋求哥哥吳東進的認同，尤其在去年改選後，吳東亮與吳東進分別拿下十席及五席董事席次，雖然吳東亮掌握三分之二，但今日董事會前必須先召開由獨董共同成立的審計委員會會議，當中若吳東進所派任的獨董提出保留意見，就勢必進入董事會表決，否決獨董意見。

其次，在中信金開門見山提出將出價比台新金還高，恐使今日董事會董事陷入兩難，尤其是出現對公司更有利價格時，董事在權衡權益的情形下，會做出什麼選擇，也是大家關注的焦點。