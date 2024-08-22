併新光案！台新迎戰中信 市場傳不排除提高出價

新光金（2888）、台新金（2887）董事會於今（22）日登場，將討論合併案，正面迎戰中信金（2891）。今日新光金及台新金雙雙停牌，待晚間董事會通過合併案，發布重大訊息後，才會恢復交易。

由於中信金20日宣布將透過公開收購方式，投資新光金，同時對外表達，公開收購的價格將比台新金出價還高，投下震撼彈，市場一度揣測兩家公司是否將取消董事會，不過兩家公司堅持奮戰到底，也多次沙盤推演今日兩場會議，包括由獨董組成的審計委員會，以及接著將召開的董事會上，要如何說服獨董及董事，以絕對多數的方式，通過合併案及換股比例。

台新、中信雙龍搶珠大事紀 圖／經濟日報提供

對於中信金將待台新金亮底牌，公布換股比例後，再提高價格進行公開收購。據消息人士透露，台新金及新光金已擬訂對策，不排除提高出價，以利說服董事。不過昨日新光金表達，無法評論，台新金表示，一切以公開資訊觀測站公告為主。

不過，併購尚未啟動股價已先反應，新光金連續五個交易日上漲，昨日更是漲5.51%，收盤價為12.45元，創下六年多新高，台新金股價漲0.27%至18.8元，中信金下跌3.71%，收33.7元。

市場人士分析，新光金董事會將面臨三大挑戰，第一，台新提出的換股比例能否優於中信公開收購價，第二，合併案是否獲得四分之三以上的董事同意，第三，如何說服股東們為何選擇台新，另外，2萬名員工的去留也應納入考量點。

市場人士指出，金管會對合併案有三大立場，一、要合法、合規「開大門走大路」，二、金融市場秩序安定，三、股東權益保障。但他提醒，新光2萬名員工的去留也應納入考量點，外界風風雨雨消息不斷，但現在對於新光員工來說，應該也不好過，不少人都擔心合併後的下一步，董事會應該也給這些員工一顆定心丸。

另外，子公司新壽在昨日公布好消息，受惠於國內外股票及基金操作得宜，上半年累計合併稅後純益達149億元，淨值比5.09%；而資本適足率（RBC）也於今年6月回升至201.02%，達法定標準。



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